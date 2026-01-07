Φέτος, αναδείχθηκε ως η πιο cool γειτονιά στον κόσμο από το Time Out και αν ποτέ βρεθείτε στο Τόκιο, ένα ταξίδι ζωής για πολύ κόσμο, δεν γίνεται να μην επισκεφθείτε το Jimbōchō στην Chiyoda. Η γειτονιά αυτή είναι διάσημη σε όλο τον κόσμο ως η μεγαλύτερη «πόλη των βιβλίων» και όχι τυχαία.

Το Jimbōchō φιλοξενεί πάνω από 150 βιβλιοπωλεία, και στα περισσότερα θα βρείτε μεταχειρισμένα, σπάνια και αντίκες βιβλία. Η ταυτότητα της συνοικίας διαμορφώθηκε στα τέλη του 1800 λόγω των κοντινών πανεπιστημίων, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα από εκδοτικούς οίκους και τυπογραφεία.

Ωστόσο, πέρα από τα βιβλία, το Jimbōchō θεωρείται και η ανεπίσημη «πρωτεύουσα του κάρυ» στο Τόκιο.

Κορυφαία βιβλιοπωλεία

Kitazawa Books: Ειδικεύεται σε αγγλική και αμερικανική λογοτεχνία.

Komiyama Tokyo: Πολυώροφο κατάστημα με έμφαση στη vintage φωτογραφία, τη μόδα και τη σύγχρονη τέχνη.

Anegawa Nyankodo: Ένα μοναδικό βιβλιοπωλείο αφιερωμένο αποκλειστικά σε θέματα με γάτες.

Magnif: Παράδεισος για vintage περιοδικά μόδας.

Δείτε τις φωτογραφίες