Φέτος, αναδείχθηκε ως η πιο cool γειτονιά στον κόσμο από το Time Out και αν ποτέ βρεθείτε στο Τόκιο, ένα ταξίδι ζωής για πολύ κόσμο, δεν γίνεται να μην επισκεφθείτε το Jimbōchō στην Chiyoda. Η γειτονιά αυτή είναι διάσημη σε όλο τον κόσμο ως η μεγαλύτερη «πόλη των βιβλίων» και όχι τυχαία.
Το Jimbōchō φιλοξενεί πάνω από 150 βιβλιοπωλεία, και στα περισσότερα θα βρείτε μεταχειρισμένα, σπάνια και αντίκες βιβλία. Η ταυτότητα της συνοικίας διαμορφώθηκε στα τέλη του 1800 λόγω των κοντινών πανεπιστημίων, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα από εκδοτικούς οίκους και τυπογραφεία.
Ωστόσο, πέρα από τα βιβλία, το Jimbōchō θεωρείται και η ανεπίσημη «πρωτεύουσα του κάρυ» στο Τόκιο.
Κορυφαία βιβλιοπωλεία
Kitazawa Books: Ειδικεύεται σε αγγλική και αμερικανική λογοτεχνία.
Komiyama Tokyo: Πολυώροφο κατάστημα με έμφαση στη vintage φωτογραφία, τη μόδα και τη σύγχρονη τέχνη.
Anegawa Nyankodo: Ένα μοναδικό βιβλιοπωλείο αφιερωμένο αποκλειστικά σε θέματα με γάτες.
Magnif: Παράδεισος για vintage περιοδικά μόδας.
