Η Φενέρμπαχτσε ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Λάτσιο για την απόκτηση του Ματέο Γκεντουζί, όπως αποκάλυψε ο έγκυρος Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Γάλλου μέσου, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπονται και επιπλέον μπόνους. Απομένουν πλέον μόνο οι τυπικές διαδικαστικές λεπτομέρειες πριν ολοκληρωθεί επίσημα το deal.

Ο 25χρονος χαφ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, αποτελώντας μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις της Φενέρμπαχτσε στο τρέχον μεταγραφικό παζάρι. Ο Γκεντουζί μετακόμισε στη Λάτσιο το 2024 από τη Μαρσέιγ και γρήγορα καθιερώθηκε ως βασικό στέλεχος της μεσαίας γραμμής των «λατσιάλι». Η μεταγραφή αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το κέντρο της ομάδας και να προσφέρει στον Γάλλο διεθνή νέες προκλήσεις στο τουρκικό πρωτάθλημα.