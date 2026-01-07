Μία σκηνή από τη δεύτερη σεζόν της σειράς Tom Clancy’s Jack Ryan φαίνεται να έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο, καθώς χρήστες των social media ισχυρίζονται ότι «πρόβλεψε» τα πρόσφατα γεγονότα στη Βενεζουέλα, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες παρενέβησαν στρατιωτικά και ο πρόεδρος της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, τελικά συνελήφθη από ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ.

Το επίμαχο απόσπασμα προέρχεται από τη σεζόν 2 (2019) της σειράς στο Prime Video, όπου ο αναλυτής της CIA Τζακ Ράιαν (τον οποίο υποδύεται ο Τζον Κράζινσκι) διδάσκει σε φοιτητές και τους ρωτά ποια θεωρούν ως «τον πιο σημαντικό κίνδυνο στη διεθνή σκηνή». Στη συνέχεια επισημαίνει τη θέση της Βενεζουέλας, υπογραμμίζοντας ότι διαθέτει τα «μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο» και χρυσό «περισσότερο από όλα τα ορυχεία της Αφρικής μαζί».

Ο ίδιος ο Ράιαν αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Το γεγονός είναι ότι η Βενεζουέλα είναι ίσως ο μεγαλύτερος πόρος πετρελαίου και ορυκτών στον πλανήτη. Οπότε γιατί αυτή η χώρα βρίσκεται στη μέση μιας από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις στη σύγχρονη ιστορία;»

Στην ίδια σεζόν παρουσιάζεται ο φανταστικός ηγέτης της χώρας, πρόεδρος Νίκολας Ρέγιες, τον οποίο ο Ράιαν κατηγορεί ότι «έχει παραλύσει την εθνική οικονομία κατά το ήμισυ» και «έχει αυξήσει το ποσοστό της φτώχειας κατά σχεδόν 400%». Η σκηνή συνεχίζει με τον Ράιαν να επισημαίνει ότι, ενώ χώρες όπως η Υεμένη και το Ιράκ έχουν αντιμετωπίσει οικονομική κατάρρευση, η κύρια διαφορά με τη Βενεζουέλα είναι ότι αυτή βρίσκεται σε «απόσταση 30 λεπτών από τις ΗΠΑ με πυρηνικούς πυραύλους επόμενης γενιάς».

Κατά τη διάρκεια εκείνης της σεζόν, οι τηλεθεατές παρακολουθούν τον Ράιαν και τον επικεφαλής του σταθμού της CIA στη Βενεζουέλα να πετούν με ελικόπτερο στο προεδρικό μέγαρο για να ανατρέψουν τον φανταστικό πρόεδρο, ένα στοιχείο που πολλοί σχολιαστές συνδέουν με τα πρόσφατα γεγονότα στην πραγματική ζωή, όπως αναφέρει το indy100.

Σε αντίθεση όμως με την πραγματικότητα, στη σειρά, μετά την ανατροπή του αρχηγού του κράτους, η αντιπολίτευση κερδίζει τις εκλογές. Στην πραγματική επιχείρηση όμως, ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο αφαιρέθηκε από την εξουσία και «συνελήφθη» από τις ΗΠΑ.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα αναβίωσε στα κοινωνικά δίκτυα, ιδίως μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ θα «διευθύνουν» προσωρινά τη Βενεζουέλα εν μέσω της μεταβατικής περιόδου και θα «ξεκινήσουν τη ροή του πετρελαίου».

Τι είπε ο συνδημιουργός της σειράς;

Καθώς οι ομοιότητες μεταξύ της σειράς και των πρόσφατων διεθνών εξελίξεων έγιναν αντικείμενο σχολιασμού, ο Κάρλτον Κιουζ, συνδημιουργός της σειράς μαζί με τον Γκράχαμ Ρόλαντ, τοποθετήθηκε επί του θέματος. Σύμφωνα με τον Κιουζ, όπως μετέδωσε το Deadline, «αυτό που πάντα σε εκπλήσσει ως αφηγητή είναι πόσο συχνά τα πραγματικά γεγονότα προλαβαίνουν τη μυθοπλασία».

Ο ίδιος τόνισε ότι ο στόχος εκείνης της σεζόν δεν ήταν να λειτουργήσει ως προφητεία, αλλά να παραμείνει πιθανός: «Όταν θεμελιώνεις μια ιστορία σε πραγματικές γεωπολιτικές δυναμικές, η πραγματικότητα καταφέρνει να κάνει το αφήγημα να συντονιστεί».

Ο Κιουζ εξήγησε επίσης ότι ούτε εκείνος ούτε ο Ρόλαντ «έκαναν κάποιο σχόλιο», αλλά απλώς «αφηγούνταν ένα μυθοπλαστικό θρίλερ με χαρακτήρες ριζωμένο στη μακροχρόνια στρατηγική σημασία της Βενεζουέλας». «Η δουλειά μας ήταν να κάνουμε την κατάσταση να φαίνεται αξιόπιστη. Προσεγγίσαμε τη Βενεζουέλα ως μια χώρα όπου τα δημοκρατικά ιδεώδη, η οικονομική πραγματικότητα και τα γεωπολιτικά συμφέροντα ήταν σε ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα και όπου οι επιλογές δεν είναι ποτέ απλές», πρόσθεσε.