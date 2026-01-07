Από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου έως το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου θα διαρκέσουν οι φετινές τακτικές χειμερινές εκπτώσεις. Στο διάστημα αυτό, τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να ανοίξουν τις δύο πρώτες Κυριακές των εκπτώσεων, στις 18 και 25 Ιανουαρίου 2026 και το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι από τις 11.00 έως και τις 18.00.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής την προγενέστερη τιμή, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλήθηκε το προϊόν τις 30 ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων στις 12 Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζει ακόμη στους εμπόρους, ότι η τήρηση της νομοθεσίας είναι υποχρεωτική και ότι οι παραβάσεις τιμωρούνται αυστηρά. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4177/2013, σε περίπτωση παραβίασης επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών, με κατώτατο όριο τις 10.000 ευρώ. Εάν οι εκπτώσεις κριθούν ανακριβείς ή παραπλανητικές, το πρόστιμο ανέρχεται στο 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών, με κατώτατο όριο τις 20.000 ευρώ.