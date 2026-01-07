Στην πρωτοβουλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κινητοποιήσει άμεσα πόρους για τον αγροτικό τομέα ύψους 45 δισ. ευρώ, αναφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε την ευρωπαϊκή στήριξη μέσω ανάρτησής του στο Facebook, γράφοντας: «Η πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους €45 δισ. στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών. Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά».

Τέλος, όπως υπογράμμισε ο ίδιος: «Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034. Γιατί για εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα».