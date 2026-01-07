Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.160,27 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,27%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 34,09 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,30%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,40%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+1,85%), της Alpha Bank (+1,25%), του ΟΤΕ (+1,25%) και της Πειραιώς (+1,15%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,80%), του ΔΑΑ (-1,30%) και του ΟΠΑΠ (-0,58%).

Ανοδικά κινούνται 67 μετοχές, 32 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Πλαστικά Κρήτης (+8,890%) και Νάκας (+3,30%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (-3,57%) και ΕΥΔΑΠ (-1,80%).