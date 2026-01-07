Οι πρώτες αποφάσεις του ΑΝΤ1 για το δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν είναι γεγονός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελένη Τσολάκη ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», αλλά παραμένει κανονικά στο δυναμικό του σταθμού.

Το ξαφνικό τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη σχολίασε η παρέα του «Happy Day», με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να αναφέρεται στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με την παρουσιάστρια. «Επειδή έτυχε και συναντήθηκα με την Ελένη πριν από δυο βδομάδες, πριν από τις γιορτές, και είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μία πολύ μεγάλη κουβέντα για πολλά ζητήματα. Θα σας πω ότι η Ελένη το είχε ψυχανεμιστεί ότι ενδεχομένως η εκπομπή να διακοπεί. Δεν ήταν αρνητική, γιατί είχε καταλάβει ότι τα πράγματα δεν βαίνουν όπως και η ίδια θα ήθελε. Δηλαδή στεναχωρήθηκε όταν αποφάσισαν να διώξουν την αρχισυντάκτριά της, θεωρώντας ότι υπάρχει πρόβλημα -την Γωγώ Σαμπάνη-, ήταν μια προσωπική επιλογή της Ελένης και η Ελένη δεν συμφωνούσε με αυτή την επιλογή. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είχε καλή σχέση με την αρχισυντάκτρια που αντικατέστησε τη Γωγώ, αλλά κάποιοι προσωποποίησαν το πρόβλημα στην αρχισυντάκτρια που είχε επιλέξει η Ελένη, ενώ η Ελένη τους έλεγε “παιδιά δεν είναι εκεί το πρόβλημα, ελάτε να το ψάξουμε συνολικά”, είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για την Ελένη Τσολάκη.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου ανέφερε επίσης: «Η Ελένη παραμένει στο δυναμικό του ΑΝΤ1. Η εκπομπή δεν θα ξαναβγεί στον αέρα, όπως καταλαβαίνετε. Το ευτυχές εδώ είναι ότι πέρα από την Ελένη που παραμένει με το συμβόλαιό της στον σταθμό, παραμένουν, απ’ όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, και το μεγαλύτερο ποσοστό των συνεργατών της Ελένης. Θα απορροφηθούν από άλλες εκπομπές και από την διάδοχη κατάσταση, γιατί θα υπάρξει διάδοχη κατάσταση».