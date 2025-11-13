Τέλος από την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη η αρχισυντάκτριά της, Γωγώ Σαμπάνη, όπως σημειώθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Έχουμε μια λύση συνεργασίας κοινής συναινέσει, η οποία ήταν λυτρωτική για τη Γωγώ Σαμπάνη», ανέφερε ο δημοσιογράφος Στέφανος Κωνσταντινίδης με την Κατερίνα Καινούργιου να σχολιάζει: «Για τον ΑΝΤ1 δεν είναι μια καλή χρονιά. Η Γωγώ δηλαδή φταίει για τα χαμηλά νούμερα; Ούτε η Τσολάκη φταίει».

«Σ’ αγαπώ πάντα και σε ευχαριστώ για όλα», έγραψε η παρουσιάστρια, Ελένη Τσολάκη, στο προφίλ της στο Instagram για τη Γωγώ Σαμπάνη, με την οποία είχαν συνεργαστεί και στο ΟPEN.