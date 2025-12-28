Οι θυελλώδεις άνεμοι την Κυριακή στην στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης) και τις Σποράδες, έφτασαν τα 10 μποφόρ.

Χαρακτηριστικό της έντασης των ανέμων, είναι το βίντεο του Forecast Weather Greece με τους βοριάδες στο Θερμαϊκό κόλπο να ξεπερνούν τα 115 χλμ..

Η Πολιτική Προστασία συνέστησε στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους στους δρόμους της πόλης, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πτώσης κλαδιών και αντικειμένων, αλλά και να προσέξουν τα αντικείμενα που τυχόν κρέμονται στα μπαλκόνια των σπιτιών τους.

Στο μεταξύ πάνω από 50 πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στον Χορτιάτη, στο Ρετζίκι και το Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Δεκάδες είναι οι κλήσεις που δέχθηκε από πολίτες η Πυροσβεστική Υπηρεσία για πεσμένα δέντρα, ενώ στην οδό Βασιλ. Γεωργίου ένα μεγάλο κλαδί δέντρου έπεσε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων σε ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν στο οδόστρωμα, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί ο οδηγός του οχήματος.