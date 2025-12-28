Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε πολυκατοικία στην Κάτω Τούμπα και επιχειρεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, όπου διέμενε ζευγάρι ηλικιωμένων, στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης, όμως κινδύνεψαν και οι κάτοικοι του τρίτου ορόφου.

Συγκεκριμένα, διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν μία γυναίκα με τα τρία παιδιά της και τη γιαγιά τους, που βρίσκονταν σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου και είχαν κλειστεί σε ένα δωμάτιο για να προστατευθούν πριν τους απεγλωβίσουν οι πυροσβέστες.