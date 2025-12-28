Απατεώνας κατά συρροή έπεσε στα χάρια της αστυνομίας στη Σάμο έχοντας διαπράξει τουλάχιστον 27 απάτες με λεία άνω των 440.000 ευρώ.

Και μπορεί μεν να πιάστηκε στη Σάμο όμως είχε… πανελλαδική δράση.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της έρευνας, ο 47χρονος υποδυόμενος κατά περίπτωση, αστυνομικό, στέλεχος της Interpol, υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, υπάλληλο της Βουλής των Ελλήνων, υπάλληλο Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής (κ.ά.) και επικαλούμενος ψευδώς, υποτιθέμενες διασυνδέσεις του με πρόσωπα που κατέχουν θέσεις εγνωσμένου κύρους, εξαπάτησε με διάφορα προσχήματα πολίτες, αποσπώντας παράνομα οικονομικό όφελος που ξεπερνά τις 440.000 ευρώ.

Επιπλέον, ο κατηγορούμενος ενέχεται και σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις εκβίασης πολιτών, με σκοπό είτε να τους αποθαρρύνει να καταγγείλουν την έκνομη δραστηριότητά του στις αρμόδιες Αρχές, είτε να αποτρέψει την περαιτέρω διεκδίκηση αφαιρεθέντων από αυτούς χρηματικών ποσών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε σπίτια όπου διαμένει ο 47χρονος στη Σάμο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα έγγραφα που αφορούν σε ηλεκτρονικές πληρωμές και συναλλαγές του συλληφθέντος.

Είχε προηγηθεί πολύμηνη προανακριτική έρευνα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σάμου, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα από καταθέσεις και ειδικές ανακριτικές πράξεις, καθώς και ευρήματα από ψηφιακά πειστήρια, μετά από καταγγελία που είχε υποβληθεί σε βάρος του κατηγορουμένου τον Ιούλιο του 2023, για την τέλεση του αδικήματος της αντιποίησης

Η κακουργηματικής φύσεως ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει επίσης τα αδικήματα της αντιποίησης, της ψευδούς κατάθεσης, της κλοπής, της εκβίασης, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στα προσωπικά δεδομένα, ενώ στο πλαίσιο διερεύνησης των υποθέσεων αυτών, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή επτά ακόμη ατόμων, συνεργών του 47χρονου.