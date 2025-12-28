Ένας άνδρας, που φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών, το βράδυ του Σαββάτου (27/12) στο ανατολικό Παραμαρίμπο, πρωτεύουσα του Σουρινάμ, χώρα στο βόρειο τμήμα της Νότιας Αμερικής, ανακοίνωσε η αστυνομία.

O δράστης τραυματίστηκε και συνελήφθη, σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της μικρής ολλανδόφωνης χώρας της βόρειας Νότιας Αμερικής, Γιένιφερ Χέερλινγκς-Σίμονς, ο άνδρας σκότωσε «τα ίδια του τα παιδιά» καθώς και γείτονές του.

SURINAME MASSACRE: FATHER KILLS 9 IN HORRIFIC STABBING SPREE🚨



​A devastating mass stabbing in Suriname’s Commewijne district has left at least nine people dead, including four of the suspect’s own children and several neighbors.



The violence reportedly erupted after a… https://t.co/nzdfwFj3Pb pic.twitter.com/jiInmfJfbH — Info Room (@InfoR00M) December 28, 2025

«Τη νύχτα του Σαββάτου 27ης Δεκεμβρίου προς Κυριακή 28η Δεκεμβρίου, ένας άνδρας σκότωσε (…) τέσσερις ενήλικες και πέντε παιδιά με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Ένα έκτο παιδί και ένας ενήλικας τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν» στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Η αστυνομία της Ανατολικής Περιφέρειας, μόλις έφτασε στο σημείο, αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει πυροβόλα όπλα για να συλλάβει τον ύποπτο, ο οποίος επιτέθηκε σε αστυνομικούς με αιχμηρό αντικείμενο. Αυτός υπέστη τραύματα από πυροβολισμούς στα πόδια. Μεταφέρθηκε και αυτός με ασθενοφόρο στα επείγοντα για να λάβει ιατρική περίθαλψη και παραμένει υπό αστυνομική φρούρηση», ανέφερε η ανακοίνωση.

#BREAKING #Suriname

In the Surinamese village of #Meerzorg a man with a knife committed a massacre. According to Surinamese media, ten people were killed, including seven children, some of whom were his own.#stabbing pic.twitter.com/8W24i8EqP2 — Alok (@alokdubey1408) December 28, 2025

«Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες αυτής της τραγικής επίθεσης θα ακολουθήσουν», συμπλήρωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης που επισκέφθηκαν τον τόπο του συμβάντος στο Κομενβίνιε, ανατολικά της πρωτεύουσας και μίλησαν με γείτονες, ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας. Ανέφεραν επίσης ότι τέσσερα από τα παιδιά που σκοτώθηκαν ήταν δικά του παιδιά.