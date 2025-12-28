Οικογενειακή τραγωδία στην Κυψέλη το μεσημέρι της Κυριακής (28/12), όταν ένας 74χρονος τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι την 67χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε πηδώντας στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας.

Συγγενής του αυτόχειρα, είπε στους δημοσιογράφους ότι «ήταν κουραστική» η κατάσταση, με τα σοβαρά προβλήματα υγείας της γυναίκας.

Κάποιοι είπαν πως ήταν κατάκοιτη, κάποιοι μιλούν για άνοια. Όλοι λένε πάντως, πως ήταν μόνο εκείνος που την φρόντιζε και δεν άντεχε άλλο.

Το σημείωμα: «Δεν άντεχα άλλο»

Πάνω στον 74χρονο, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα ιδιόχειρο σημείωμά του με αποδέκτη στενό συγγενικό του πρόσωπο, πιθανότατα τον γιο του, με το οποίο εξέφραζε την απόγνωσή του.

Δίπλα του βρέθηκε και το μαχαίρι της επίθεσης.

Η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ άνδρες της Ασφάλειας συλλέγουν στοιχεία και λαμβάνουν καταθέσεις για να ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας.

Αργά το απόγευμα της Κυριακής(28/12/25) ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη μεταφορά της σορού του ηλικιωμένου ενώ η κατάσταση της 67χρονης έχει σταθεροποιηθεί στο νοσοκομείο όπου θα παραμείνει για κάποια 24ωρα για νοσηλεία.