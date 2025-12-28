Ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής στην οδό Λοκρίδος στην Κυψέλη, με έναν ηλικιωμένο άνδρα νεκρό και την επίσης ηλικιωμένη σύζυγό του να χαροπαλεύει στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, ο ηλικιωμένος τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό την σύζυγό του. Στη συνέχεια, από το υπόγειο διαμέρισμα που διέμεναν, ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας και έκανε βουτιά θανάτου στο κενό.

Η ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο σύζυγός της σκοτώθηκε ακαριαία.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις ενώ αναμένεται και ιατροδικαστής στο σημείο.