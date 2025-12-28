Ένα ιδιόχειρο σημείωμα, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες γράφει ότι «δεν άντεχα άλλο αυτό που βίωνα», εντοπίστηκε πάνω στον ηλικιωμένο άνδρα που γύρω στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής αποπειράθηκε να δολοφονήσει τη σύζυγο του και μετά έδωσε τέλος στη ζωή του, πηδώντας στο κενό.

Το ιδιόχειρο σημείωμα φαίνεται να έχει αποδέκτη στενό συγγενικό πρόσωπο του 75χρονου άνδρα.

Την ίδια ώρα, η 68χρονη σύζυγος του δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά τη διακομιδή της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», έχοντας χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Ο 75χρονος της επιτέθηκε με μαχαίρι και την τραυμάτισε στον λαιμό, μέσα στο υπόγειο διαμέρισμα της οδού Λοκρίδος στην Κυψέλη, πριν ανέβει στην ταράτσα της πολυκατοικίας και επιχειρήσει να πηδήξει στο διπλανό οίκημα πέφτοντας τελικά στο κενό και χάνοντας τη ζωή του.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο αναμένεται και ιατροδικαστής για να εξετάσει μακροσκοπικά το άψυχο σώμα του ηλικιωμένου άνδρα.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι κάποιος από τους δύο ή και οι δύο να αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα.