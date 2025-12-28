Έξι άνθρωποι –ανάμεσά τους κοριτσάκι δυο ετών– σκοτώθηκαν και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν χθες Κυριακή όταν ένοπλοι τουφέκισαν κόσμο συγκεντρωμένο σε παραλία πόλης του νοτιοδυτικού Ισημερινού, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η σφαγή διαπράχθηκε στην Πουέρτο Λόπες, στην επαρχία Μαναβί, δημοφιλή προορισμό για την παρατήρηση φαλαινών, εν μέσω κύματος βίας το σαββατοκύριακο που άφησε πίσω συνολικά εννιά νεκρούς εκεί, ανέφερε ο Τύπος του Ισημερινού.

💔 Masacre en Puerto López, #Manabí: al menos 9 personas asesinadas, incluyendo una niña de 2 años, en plena zona turística. 👉🏻 La violencia ligada al crimen organizado no respeta inocentes ni espacios civiles.

😡 Ministro @JohnReimberg ya haga algo! pic.twitter.com/kU9to1bLvh — Central News EC (@CentralNewsEC) December 28, 2025

Η επίθεση σε χώρο περιπάτου στην παραλία της Πουέρτο Λόπες είχε απολογισμό «έξι ανθρώπους νεκρούς και άλλους τρεις τραυματίες», είπε σε ΜΜΕ χθες ο Ουίλιαμ Ακούριο, επικεφαλής της αστυνομίας στην περιοχή. Στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους συγκαταλέγεται κορίτσι «περίπου δύο ετών», πρόσθεσε ο αξιωματικός.

#MANABÍ

La mañana de este domingo 28 de diciembre, seis personas fueron asesinadas, entre ellas una niña de 2 años, en un ataque armado ocurrido en el barrio San Pedro, cantón Puerto López.



Según información preliminar de la Policía Nacional, varios sujetos armados abrieron… pic.twitter.com/6mdqZNk0uk — Noticias 24 Horas (@NoticiasEc24h) December 28, 2025

Άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στη Λατινική Αμερική, ο Ισημερινός, ανάμεσα στις δυο χώρες που παράγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες κοκαΐνης στον κόσμο, την Κολομβία και το Περού, βιώνει άνευ προηγουμένου έξαρση της βίας εξαιτίας συγκρούσεων συμμοριών που συνδέονται με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ.