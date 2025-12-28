Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησαν στο τηλέφωνο για μία ώρα και 15 λεπτά, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Είπε ότι η κλήση – η οποία είχε «φιλικό τόνο» και περιελάμβανε ανταλλαγή «χριστουγεννιάτικων ευχών» – ξεκίνησε από την πλευρά των ΗΠΑ, καθώς ο Τραμπ ήθελε να συζητήσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία πριν από τη συνάντηση με τον Ζελένσκι.

Ο Ουσάκοφ είπε ότι ο Τραμπ «άκουσε προσεκτικά» την εκτίμηση της Ρωσίας για τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Τραμπ πιστεύουν ότι το Κίεβο πρέπει να λάβει «χωρίς καθυστέρηση» απόφαση για το μέλλον της περιοχής του Ντονμπάς.

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, ο Τραμπ και ο Πούτιν θα πραγματοποιήσουν άλλη μία τηλεφωνική συνομιλία απόψε, μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι.