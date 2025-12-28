O Νικ Κύργιος ήταν ο νικητής απέναντι στην Αρίνα Σαμπαλένκα με 6-3, 6-3 στη «Μάχη των Φύλων», το Battle of the Sexes, που έγινε στο Ντουμπάι.

Ήταν η 4η φορά στην ιστορία που διεξήχθη το Battle of the Sexes και πρώτη μετά το 1992, σε έναν αγώνα στον οποίο υπήρξαν ειδικοί κανονισμοί, με κάθε παίκτη να έχει μόνο από ένα σερβίς, ενώ οι διαστάσεις στον αγωνιστικό χώρο που έπαιξε η Σαμπαλένκα ήταν μικρότερες κατά 9%΄.

Το ματς έμοιαζε αμφίρροπο αρχικά, με τους δύο παίκτες να έχουν από δύο break στα πρώτα έξι games, φθάνοντας στο 3-3. Ο Κύργιος ωστόσο πήρε τα τρία επόμενα games και έκανε δικό του το 1ο σετ.

And that's all she wrote!



Nick Kyrgios defeats Aryna Sabalenka to win the Battle of the Sexes 👏 pic.twitter.com/9Yysdt6F5V — Tennis Channel (@TennisChannel) December 28, 2025

Στο 2ο σετ η Sabalenka προηγήθηκε με 3-1, όμως ο Κύργιος έβγαλε αντίδραση και απέφυγε το αμφίρροπο tie-break. Κέρδισε πέντε games στη σειρά ο και έκλεισε το παιχνίδι στα 2 σετ.

«Ήταν δύσκολο ματς, είναι πολύ καλή παίκτρια. Έχει κερδίσει Slams. Δεν ήξερα τι να περιμένω. Ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία να βγω εκεί έξω και να παίξω”, είπε ο Κύργιος.