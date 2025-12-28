Καραμπόλα έξι οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/12) στo 42,5ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Από τη σύγκρουση σημειώθηκαν δύο ελαφριοί τραυματισμοί, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσχέρεια, καθώς τα οχήματα που ενεπλάκησαν παραμένουν στην άκρη του δρόμου μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνσή τους και η καταγραφή του συμβάντος από τις Αρχές.