Νέο μήνυμα έστειλε η Μόσχα λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει προγραμματιστεί για σήμερα στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα.

Μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ διευκρίνισε, όπως είπε, ότι «προς τους λιγότερο οξυδερκείς Ευρωπαίους πολιτικούς, στους οποίους ελπίζω να προβληθεί αυτή η συνέντευξη, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά: δεν υπάρχει λόγος να φοβόσαστε ότι η Ρωσία θα επιτεθεί σε κανέναν. Και αν κάποιος αποφασίσει να επιτεθεί στη Ρωσία, η απάντηση θα είναι συντριπτική».

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε στη συνέχεια ότι «ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει μιλήσει γι’ αυτό δημόσια αρκετές φορές».