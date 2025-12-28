Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσγειώθηκε σήμερα το πρωί στο Μαϊάμι εν όψει των συνομιλιών με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε από την ουκρανική προεδρία έδειξε τον Ζελένσκι να υποδέχεται μετά την άφιξή του διάφορους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και την πρέσβη της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Όλγα Στεφανισίνα.

Ukrainian President Zelenskyy arrived in Miami, Florida, to meet with President Trump at Mar-a-Lago. pic.twitter.com/eINz0lRpcP — OSINT Spectator (@osint1117) December 28, 2025

Η συνάντηση, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 20:00 ώρα Ελλάδος (13:00 τοπική ώρα), θεωρείται καθοριστική για τη μελλοντική στήριξη της Ουάσινγκτον προς το Κίεβο και τις ισορροπίες στο ανατολικό μέτωπο.