«Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν μεγάλος δάσκαλος», σχολίασε ακόμα ο ευρωβουλευτής και έμπειρος παρουσιαστής

Ο Γιώργος Αυτιάς μίλησε για τη μακρά του πορεία στην τηλεόραση αλλά και την απόφασή του να αποσυρθεί, δίνοντας χώρο σε νέους ανθρώπους. Παράλληλα, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας περιέγραψε τις δύο φορές που κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ η ζωή του μπήκε σε κίνδυνο.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Εδώ TV», ο Γιώργος Αυτιάς ανέφερε ακόμα ότι με τον Γιώργο Παπαδάκη είχαν και αγάπες και ανταγωνισμό, ενώ ο ίδιος ένιωσε συγκίνηση όταν ο δάσκαλός του πήρε την απόφαση να αφήσει το «Καλημέρα Ελλάδα».

«Υπάρχουν εκατοντάδες παιδιά που πρέπει να παραλάβουν τη σκυτάλη. Εμείς πρέπει να κλείνουμε τον κύκλο μας», είπε αρχικά ο Γιώργος Αυτιάς για την καριέρα του στην τηλεόραση.

«Ήτανε νούμερα που σήμερα δεν υπάρχουν στην τηλεόραση. Φυσιολογικό ήτανε αυτό. Γιατί; Όταν δεν ασχολείσαι με τον κόσμο, ο κόσμος τι κάνει; Το… το κομπιουτεράκι είναι τεράστια δύναμη. Ήταν μια εκπομπή που ξεκινούσε από τον φοιτητή, διπλασιασμός του φοιτητικού επιδόματος, μέχρι τον παππού και τη γιαγιά», δήλωσε στη συνέχεια για την εκπομπή «Καλημέρα» που παρουσίαζε στον ΣΚΑΪ και σημείωνε υψηλές τηλεθεάσεις.

Παράλληλα, ο Γιώργος Αυτιάς αποκάλυψε ότι δύο φορές κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ η ζωή του απειλήθηκε…

«Η ζωή μου κινδύνευσε δύο φορές. Κινδύνευσε την πρώτη φορά, όταν υπήρχε το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης. Τότε το νοθεύανε και όταν πήγαμε σε κάποιες δεξαμενές, βγάλανε πιστόλια. Βγάλανε πιστόλια και μου λένε την κασέτα, αλλά εμείς τραβάγαμε με δύο κασέτες και τελικά έπαιξε και το θέμα και πήγανε φυλακή οι τύποι. Και άλλη μία φορά με ένα άλλο θέμα, που μου είπαν ότι όταν θα βάλεις το κλειδί στο αυτοκίνητο θα ανατιναχθείς και λέω έχω βάλει μία κάμερα να σας παίξει σε αργή κίνηση για να σας πάρουν χαμπάρι», εξομολογήθηκε ο καταξιωμένος δημοσιογράφος.

«Σε ό,τι αφορά τα πρωινά, τότε ήτανε δύο. Ήταν ο Γιώργος (σ.σ. Παπαδάκης) και εγώ. Είχαμε και τις αγάπες μας, είχαμε και τον ανταγωνισμό μας, αλλά ξέρετε αυτό που μένει στο τέλος είναι η αγάπη, η εκτίμηση και ο σεβασμός. Και ο Γιώργος, μεγάλος δάσκαλος, μιλάμε για τον Γιώργο Παπαδάκη, τεράστιος ο Γιώργος και του οφείλω πολλά. Γιατί δεν αρκεί να ξέρεις οικονομία, να ξέρεις νομικά. Πρέπει αυτά να τα παντρέψεις με την κοινωνία», είπε στη συνέχεια.

«Στην αρχή ένα δέος, μια αμηχανία που ήμουν απέναντι στον δάσκαλό μου αλλά είπα το εξής: είναι σαν να απογειώνονται δύο αεροπλάνα. Όταν αποχώρησε αισθάνθηκα συγκίνηση και ήμουνα κοντά του. Εγώ αποχώρησα ξαφνικά», πρόσθεσε για τον Γιώργο Παπαδάκη.

«Η τηλεόραση είναι και ενημέρωση και ψυχαγωγία. Εγώ χαίρομαι τους ανθρώπους που μπορούν και υπηρετούν και την ενημέρωση και την ψυχαγωγία», υπογράμμισε ακόμα ο Γιώργος Αυτιάς.

Τέλος μίλησε για τη μικρή… γεύση που πήρε στο παρελθόν στην ψυχαγωγία, όταν παρουσίαζε μία infotainment εκπομπή στην Κύπρο.

«Ήμουν άνεργος, είχε κλείσει το ALTER και έπρεπε να βρω κάτι. Και χρειάστηκε για πέντε εβδομάδες να γίνει μία εκπομπή η οποία ήταν μία ενημερωτική και παράλληλα ψυχαγωγική στην Κύπρο», είπε χαρακτηριστικά.