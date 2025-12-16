Η πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, στη Λευκωσία της Κύπρου έχει πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις στα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας. Η πράξη που προκάλεσε την μεγαλύτερη δυσφορία ήταν η κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Τουρκικές εφημερίδες και ενημερωτικές ιστοσελίδες χαρακτηρίζουν τη χειρονομία του Αλ Ναχιάν ως προσβολή και «σκανδαλώδη» ενέργεια. Βασικός τους ισχυρισμός είναι ότι ο Μακάριος αποτελεί συμβολική φυσιογνωμία μιας «αιματηρής περιόδου» για τους Τουρκοκύπριους.

Στα δημοσιεύματα γίνεται λόγος για «φόρο τιμής» σε ένα πρόσωπο που, κατά τους ισχυρισμούς τους, συνδέεται με βία εις βάρος της Τουρκοκυπριακής κοινότητας, αγνοώντας τις ευαισθησίες τους.

Ενδεικτικά, η εφημερίδα Τουρκίγε κάνει λόγο για «σκανδαλώδη επίσκεψη», ενώ μέσα όπως τα Haberler, Sondakika και TGRT Haber χρησιμοποίησαν σκληρή ρητορική, αποδίδοντας βαριούς χαρακτηρισμούς στον εκλιπόντα Αρχιεπίσκοπο.

Επιπλέον, το OdaTv συνέδεσε την επίσκεψη με την ιστορική πορεία της ΕΟΚΑ, παρουσιάζοντας τον Μακάριο ως πρόσωπο με έντονη αντιτουρκική στάση.