Μια ακόμη επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, κατηγορώντας την για σειρά αποτυχημένων πολιτικών επιλογών που επηρεάζουν καθημερινά την ελληνική κοινωνία.

«Η σταθερότητας της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί προπέτασμα καπνού που κρύβει το σαθρό έδαφος των αποτυχημένων επιλογών», τόνισε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τη Βουλή σε «πλυντήριο ευθυνών για τους υπουργούς σας».

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι η συζήτηση για τον προϋπολογισμό θα έπρεπε να αποτελεί την «στιγμή της αλήθειας για κάθε κυβέρνηση», καθώς αποκαλύπτει τα πεπραγμένα, τις αδυναμίες και τις αποτυχίες, αλλά και το όραμα για πρόοδο της χώρας.

Ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στράφηκε με σκληρά λόγια κατά των κυβερνητικών επιτευγμάτων, υπογραμμίζοντας ότι αυτά δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική ευημερία των πολιτών.

«Αυτό δεν είναι ένα σχήμα λόγου, είναι βίωμα των πολιτών», είπε, αναφερόμενος στην καθημερινή δυσκολία των νοικοκυριών να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος ζωής, στην πίεση που βιώνει ο αγροτικός κόσμος λόγω κόστους παραγωγής και καθυστερήσεων στις πληρωμές, καθώς και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκονται «στα όρια της χρεοκοπίας».

Επανέλαβε ότι η «σταθερότητα» που προβάλλει η κυβέρνηση αποτελεί επίφαση, κρύβοντας την παρακμή και τα αδιέξοδα που η ίδια δημιουργεί. Προειδοποίησε ότι οι οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι του φετινού προϋπολογισμού, όπως η σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η στήριξη της μεσαίας τάξης, παραμένουν στον «πάγο», με συνέπειες που περιλαμβάνουν χαμηλότερους μισθούς, περιορισμένη αγοραστική δύναμη και λιγότερες ευκαιρίες για τους πολίτες.

«Μια κυβέρνηση βουτηγμένη στην ανυποληψία, την αποτυχία και τη διαφθορά», είπε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος στους πολίτες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο τους αριθμούς και τους δείκτες, αλλά την καθημερινή ζωή των πολιτών, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια.

Προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή, η Ελλάδα θα παραμείνει «καθηλωμένη στο τελευταίο βαγόνι της Ευρώπης», με σοβαρές συνέπειες για την οικονομία, τη δημοκρατία και τους θεσμούς, ενώ το κοινωνικό κράτος θα συρρικνωθεί περαιτέρω.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον αγροτικό τομέα, καταγγέλλοντας την υποβάθμιση και τις ανισότητες που βιώνουν οι παραγωγοί. Αναφέρθηκε σε περιπτώσεις όπου τα προϊόντα πωλούνται σε τιμές πολλαπλάσιες από το κόστος παραγωγής, σε απώλειες λόγω ζωονόσων και στις καθυστερήσεις των βασικών ενισχύσεων, λέγοντας ότι οι αγρότες οδηγούνται αναγκαστικά σε κινητοποιήσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις οικονομικές αδικίες εις βάρος του πρωτογενούς τομέα.

Ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης στράφηκε επίσης κατά της κυβέρνησης για θέματα διαφάνειας και δικαιοσύνης, κατηγορώντας την ότι επιδιώκει «συγκάλυψη και συμψηφισμό» και χειραγωγεί το άρθρο 86 για να αποφεύγεται η λογοδοσία.

Τόνισε την ανάγκη μεταρρυθμίσεων ώστε η ηγεσία της δικαιοσύνης να επιλέγεται με διαφάνεια και η ατιμωρησία να πάψει να είναι καθεστώς, επισημαίνοντας ότι η πολιτική ηθική αποτελεί κεντρικό στοιχείο της δράσης του ΠΑΣΟΚ.

Σχετικά με τα εθνικά θέματα, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα SAFE και στις καθυστερήσεις στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν το καλώδιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα, εκφράζοντας προβληματισμό για την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών χειρισμών και την ανάγκη σαφούς ενημέρωσης των πολιτών.