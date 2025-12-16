Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συζήτηση στην Βουλή του προϋπολογισμού για το 2026, ανακοίνωσε έξι πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, ενώ προτείνει τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για τα ζητήματα του αγροτικού τομέα. Παράλληλα, κατατίθεται ρύθμιση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, με την οποία οι υποχρεώσεις θα μετατραπούν σε ευρώ με σταθερό χαμηλό επιτόκιο και θα προβλέπεται και πιθανό κούρεμα.

Ο πρωθυπουργός, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Μετέχουμε τις τελευταίες 5 ημέρες σε μια συζήτηση που είναι ξεχωριστή γιατί καλούμαστε να εγκρίνουμε προϋπολογισμό που δεν κατέθεσε απλά ο ΥΠΟΙΚ της Ελλάδας αλλά ο νέος πρόεδρος του Eurogroup», τόνισε ο πρωθυπουργός ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή λίγο πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Στο πρόσωπό του αναγνωρίζουν την πρόοδο της Ελλάδας και βάζουν σφραγίδα αξιοπιστίας στο διαβατήριο οικονομικής πολιτικής της χώρας.

Η εκλογή ενός Έλληνα συμβαίνει 10 χρόνια από τότε που ο τόπος μας έφτασε ένα βήμα από το γκρεμό. Ένας ολόκληρος λαός αντιστάθηκε στα ψέματα και τον λαϊκισμό και από το περιθώριο πήρε θέση στην καρδιά των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Το σύνθημα παλαιότερα έλεγε Μένουμε Ευρώπη και τώρα η Ευρώπη λέει εμείς γινόμαστε Ελλάδα και ο επικεφαλής ενός θεσμού δεν μας επισκέπτεται απειλητικά αλλά την κατέχη ένας από εμάς.

Η νίκη της Ελλάδας στο Eurogroup δηλώνει τις θυσίες της κοινωνίας να βρεθεί από την καθήλωση στην ευημερία και δικαιώνει μία 6ετή πολιτική του σχεδίου, της δουλειάς και του αποτελέσματος, απέναντι στη μίζερη αντιπολίτευση της καταστροφολογίας και του μηδενισμού.

Τα νούμερα που περιέχονται στον προϋπολογισμό δεν επιδέχονται αμφισβήτησης.

-προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,4% – διπλάσιο της Ευρωζώνης,

-παρεμβάσεις 3 δισ. ενίσχυσης εισοδήματος πολιτών,

-ταχύτερη μείωση δημοσίου χρέους μεταξύ κρατών ΟΟΣΑ – πρώτη φορά κάτω από 140% του ΑΕΠ,

-ανεργία στα προ του 2008 επίπεδα,

–πληθωρισμό στο 2,2% – οι αυξήσεις θα υπερκαλύπτουν τις απώλειες από κόστος ζωής.

-ρυθμό μεγέθυνσης επενδύσεων 10,2% μεγαλύτερο από φέτος – το ΠΔΕ ενισχύεται κατά 2 δισ. – προτεραιότητα η πλήρης απορρόφηση του RRF, στο 65% του συνόλου σήμερα, με τον μ.ο. των «27» στο 43%.

Όλα αυτά, χωρίς κίνδυνο για την δημοσιονομική ισορροπία. Με έσοδα και δαπάνες να αυξάνονται και τα φορολογικά βάρη να μειώνονται. Ιδίως για μεσαία τάξη, νέους και οικογένειες. Με αυξήσεις αποδοχών που υπερβαίνουν τον πληθωρισμό.

Έχουμε την ταχύτερη μείωση του δημοσίου χρέους μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ έτσι ώστε η επόμενη γενιά να μην επωμιστεί τα βάρη της προηγούμενης. Το ίδιο ισχύει και για την ανεργία που την παραλάβαμε στο 18% και είναι στο 8%. Κύριε Ανδρουλάκη, στο μισοάδειο ποτήρι σας αυτά δεν έχουν θέση;

Να συμφωνήσουμε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι μεγαλύτερη από την αύξηση του πληθωρισμού.

Δεν είναι τυχαίο ότι εκτός από τον τουρισμό αυξάνεται σημαντικά και το μερίδιο της βιομηχανίας και της καινοτόμου τεχνολογίας. Ακούω για την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου αλλά αυτό συμβαίνει ήδη!

Δείτε τις αλλαγές στην ενέργεια με το 50% του ηλεκτρισμού να παράγεται από ΑΠΕ. Αυτά δεν αμφισβητούνται όπως και της τεράστιας γεωπολιτικής σημασίας του Κάθετου Διαδρόμου που συμφωνήθηκε με συμφωνίες πολύ μεγάλης σημασίας.

Για όσους ανησυχούσαν ότι αυτή η κυβέρνηση τάχα δεν έχει σχέση με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Θέλω να σταθώ σε ένα κρίσιμο ζήτηση της σύγκλισης με την Ευρώπη και πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτος εθνικός στόχος. Χωρίς καμία αμφιβολία συγκλίνει γιατί το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξάνεται.

Όταν παραλάβαμε τις επενδύσεις στο 11% και σήμερα είναι στο 17% του ΑΕΠ όταν το ευρωπαϊκό ποσοστό είναι στο 21%. Έχουμε δρόμο να καλύψουμε. Όταν οι μισθοί κυμαίνονται τώρα σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από το 2019.

Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και αν αφαιρεθεί το κόστος ζωής οι μεγαλύτερες αυξήσεις ήταν στον κατώτατο μισθό. Όλη η φιλοσοφία μας πατάει πάνω στην στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος ως ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια.

Όλη η φιλοσοφία του προϋπολογισμού έρχεται και πατάει πάνω στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος ως πραγματικό, αποτελεσματικό ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια

Δεν πανηγυρίζουμε αλλά και δεν μηδενίζουμε – ειδικά εν μέσω γεωπολιτικών αλλαγών και οικονομικών τριγμών που οδηγούν πολλά κράτη σε επιλογές λιτότητας με περικοπές και νέους φόρους.

Και δημοσιονομικό σταθερότητα έχουμε και 3 δις επιστρέφουμε στην κοινωνία από το μέρισμα της ανάπτυξης.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει διπλάσιους πόρους για την υγεία και περισσότεροι πόροι κατευθύνονται στην άμυνα και την παιδεία.

Αντιμετωπίσαμε αποτελεσματικά την κοινωνική μάστιγα της φοροδιαφυγής με δύσκολες αποφάσεις που αυτή η ΚΟ ψήφισε. Η πολιτική των φοροελαφρύνσεων είναι κέρδος για όλους.

Η φετινή υπεραπόδοση μεταφράζεται σε παρεμβάσεις στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος στο βαθμό που μας το επιτρέπουν οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες. Υπάρχουν οροφές δαπανών που αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παραβεί. Όσοι αμφιβάλουν δεν έχουν παρά να σημειώσουν με χρονολογική σειρά τα διαδοχικά μέτρα που θα λειτουργήσουν ως ανάχωμα στην ακρίβεια.

Ένα ημερολόγιο με δράσεις».

Τα έξι μέτρα που ανακοίνωσε για τη λύση στο στεγαστικό πρόβλημα

Το στεγαστικό ζήτημα αναδεικνύεται σε κεντρική προτεραιότητα του νέου Προϋπολογισμού. Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζήτησης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα νέο πλαίσιο με έξι συγκεκριμένα μέτρα που στόχο έχουν την άμεση αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Οι παρεμβάσεις αυτές εστιάζουν στην αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών στην αγορά και τη βελτίωση των συνθηκών για τα νέα νοικοκυριά, καθώς και για τους εργαζόμενους που ζουν μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα:



1.⁠ ⁠Γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών – θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης της – 400 εκατ. για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί.



2.⁠ ⁠Στους 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους.



3.⁠ ⁠Τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.



4.⁠ ⁠Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση: Οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.



5.⁠ ⁠Νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης: Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν απ’ τον φόρο εισοδήματος και το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά.



6.⁠ ⁠Πολεοδομική ρύθμιση από το ΥΠΕΝ για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων με κίνητρο την έκπτωση φόρου.



Το Στεγαστικό από τις κύριες προτεραιότητες του Προϋπολογισμού, όχι μόνο ως πρόβλημα των νέων αλλά και ως τομέας που απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών.

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Για όσους πήραν δάνειο σε ελβετικό φράγκο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε:

«Κλείνει ένας ακόμη λογαριασμός με το παρελθόν που κρατά σε ομηρία 50.000 δανειολήπτες – κατατίθεται διάταξη που μετατρέπει τις υποχρεώσεις σε ευρώ με σταθερά χαμηλό επιτόκιο, «κούρεμα» από 15% – 50% με βάση τα περιουσιακά στοιχεία και δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής ως 5 χρόνια.»

Η ρήξη με το χθες

Τα προβλήματα από το χθες, πολλά, διαχρονικά και διακομματικά – Η Ελλάδα του 21ου αιώνα δεν μπορεί να μένει όμηρός τους – Οφείλει να μεταρρυθμίσει όλα όσα την κρατούν πίσω

Είναι μια απάντηση σε όσα κληρονομήσαμε από το χθες. Η Ελλάδα του 21ου αιώνα δεν μπορεί να είναι όμηρος προβλημάτων να είναι έτοιμη για τα εμπόδια που θα συναντήσει. Το είδαμε στην αναμέτρηση με την φοροδιαφυγή. Το νέο κτηματολόγιο, το είδαμε στην επιστροφή της νομιμότητας στα γήπεδα και το ηλεκτρονικό εισιτήριο και τις κάμερες απέναντι στους χούλιγκανς. Σκέφτηκα ότι μερικές φορές αρκεί μια φωτογραφία για να αποδείξει κανείς ότι οι αλλαγές με βούληση και σχέδιο μπορεί να γίνουν πραγματικότητα είπε και έδειξε τον χώρο πριν και μετά της νέας βιβλιοθήκης στο αριστοτέλειο.

Η άθλια παράδοση της βίας στα πανεπιστήμια πήρε επιτέλους τέλος και τα βιβλία έχουν περισσότερη δύναμη από τις βαριοπούλες.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ αγροτικό είπε ότι η φούσκα έσκασε και η κυβέρνηση θέλησε να κόψει τον γόρδιο δεσμό. Οι έλεγχοι οδηγούν ήδη στη δικαιοσύνη και αποφασίσαμε να πιάσουμε το νήμα από την αρχή να αποκατασταθεί μια διαφανής διαδικασία. Αργήσαμε αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δράσουμε έστω και τώρα αλλά μεγαλύτερος υπεύθυνος είναι όποιος αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς που είναι σάπιο.

Εμείς κάνουμε μια τολμηρή μεταρρύθμιση με την υπαγωγη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Και ήρθαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Γνωρίζαμε ότι αυτή η μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα σήμαινε κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Έγινε μια τιτάνια προσπάθεια για να μπορέσουν να γίνουν οι πληρωμές και θα είναι 3,8 δις το 2025 έναντι 3,2 το 2024. Το πιο σημαντικό είναι όμως ότι το σύστημα των πληρωμών εκσυγχρονίζεται.

Ο νέος τρόπος καταβολής των αποζημιώσεων οδήγησε σε εξοικονόμηση πόρων 160 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά 80 θα πάνε στους κτηνοτρόφους και 80 στους αγρότες.

Οι έντιμοι τελικά θα εισπράττουν μεγαλύτερα ποσά. Καταλαβαίνω ότι αυτή η τολμηρή απόφαση ξεβόλεψε πολλούς. Είναι καιρός και απευθύνομαι σ εσάς κύριε Ανδρουλάκη να σταματήσει αυτή η παθογένεια των 40 ετών και αν δυο κόμματα έχουν την μεγαλύτερη ευθυνη είναι εσείς και εμείς. Στα κόμματα από τη μια καταγγέλετε τον προβληματικό ΟΠΕΚΕΠΕ και όταν πάει να αλλάξει αρνείστε να συμμετάσχετε. Την Πέμπτη η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία.

Δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου και το ίδιο ζητώ και από τα άλλα κόμματα – Όμως τους ζητώ να ξαναδούμε εξαρχής -μαζί με τους αγρότες- τον γενικότερο προσανατολισμό του πρωτογενή τομέα: Εισηγούμαι τη συγκρότηση Ειδικής Διακομματικής Επιτροπής, με προεδρείο κοινής αποδοχής, που θα μελετήσει όλα τα δεδομένα και τις λύσεις σε όλα τα πεδία της αγροτικής πολιτικής.