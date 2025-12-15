ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δίπλα στην κοινωνία με δράσεις που αφήνουν αποτύπωμα O Όμιλος δηλώνει πάντα «παρών» στην αντιμετώπιση κρίσεων και έκτακτων αναγκών