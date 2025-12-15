Συνυφασμένη με κάθε επένδυση στις υποδομές, την ενέργεια και τις μεταφορές είναι η βιωσιμότητα για τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος υλοποιεί ένα επενδυτικό πλάνο άνω των 10 δισ. ευρώ, δημιουργώντας 20.000 νέες θέσεις εργασίας.
Το μέγεθος του αποτυπώματος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ελληνική οικονομία αποτυπώνεται στη μελέτη «Εκτίμηση Κοινωνικού – Οικονομικού Αποτυπώματος (SEIA) του Ομίλου για το έτος 2024». Σύμφωνα με τη μελέτη, ο Όμιλος συνεισέφερε 5,9 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,5% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας. Το ποσό αυτό είναι, κατά μέσο όρο, 2,3 φορές μεγαλύτερο σε σχέση με τη διετία 2022–2023.
Παράλληλα, η συνολική επίδραση στα δημόσια έσοδα ανήλθε σε 1,1 δισ. ευρώ, ισοδύναμο με το 1,5% των συνολικών φορολογικών εσόδων της χώρας για το 2024, και είναι 2,8 φορές υψηλότερο κατά μέσο όρο σε σύγκριση με τη διετία 2022–2023.
Η άμεση επίδραση του Ομίλου στο ΑΕΠ προσεγγίζει τα 4 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η εκτεταμένη εφοδιαστική αλυσίδα του, που περιλαμβάνει προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών και άλλους συνεργάτες, συνεισφέρει επιπλέον 1,3 δισ. ευρώ μέσω έμμεσων επιδράσεων. Αυτές προκύπτουν από την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών απαραίτητων για τη λειτουργία του Ομίλου, ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα σε πολλούς τομείς και ενδυναμώνοντας το συνολικό οικονομικό οικοσύστημα. Τέλος, η επαγόμενη επίδραση ανέρχεται σε 624 εκατ. ευρώ, υποδεικνύοντας τις αλυσιδωτές επιδράσεις από τις δαπάνες των εργαζομένων και όσων επωφελούνται από τις άμεσες και έμμεσες δραστηριότητες του Ομίλου.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το αποτύπωμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην απασχόληση. Για το 2024 υποστηρίχθηκαν περίπου 37.000 θέσεις εργασίας από τη δραστηριότητα του Ομίλου και των συνεργατών του. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν στο 0,9% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα, ενώ για κάθε άμεση θέση εργασίας στον Όμιλο υποστηρίζονται επτά επιπλέον θέσεις στην ευρύτερη ελληνική οικονομία.
Δίπλα στην κοινωνία
Με το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δραστηριότητα του Ομίλου, το 2024 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επένδυσε 4 εκατ. ευρώ – ποσό που αναμένεται να διαμορφωθεί σε 6 εκατ. ευρώ για το σύνολο της φετινής χρονιάς – σε στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινότητας των τοπικών κοινωνιών, τη στήριξη της νέας γενιάς, τη φροντίδα κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, ο Όμιλος δηλώνει πάντα «παρών» στην αντιμετώπιση κρίσεων και έκτακτων αναγκών.
Κάποιες ενδεικτικές δράσεις:
- Μέσω δωρεάς 2,5 εκατ. ευρώ από τη θυγατρική ΤΕΡΝΑ, ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου Νέας Πεντέλης, το οποίο είχε καταστραφεί από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2024. Η ΤΕΡΝΑ ανέλαβε εξ ολοκλήρου το κόστος και τις εργασίες αποκατάστασης.
- O Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνέχισε την αποκλειστική χρηματοδότηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διαχείριση Έργων Υποδομών» του ΕΜΠ αλλά και τη συνεργασία με το «Μαζί για το Παιδί», για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «STEM και Ήπιες Δεξιότητες» για τα σχολικά έτη 2024- 2025 και 2025-2026 σε μαθητές από κοινωνικά ευάλωτες οικογένειες.
- Σε συνεργασία με την κοινωνική επιχείρηση Blacklight, η οποία έχει ιδρυθεί από άτομα με οπτική αναπηρία, υποστήριξε την ανάπτυξη και υλοποίηση του προγράμματος ευαισθητοποίησης μαθητών «Μαθαίνω Χωρίς να Βλέπω» σε 20 σχολεία της Κρήτης, με τη συμμετοχή 2.175 μαθητών. Στόχος του πρωτοποριακού εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η μείωση των διακρίσεων και του αποκλεισμού στα σχολεία και η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος αποδοχής και κατανόησης για τους μαθητές με αναπηρίες.
- Στηρίζοντας το έργο της Σχολής Σκύλων Οδηγών «Λάρα», ο Όμιλος ανέλαβε πλήρως το κόστος της υιοθεσίας και εκπαίδευσης δύο κουταβιών λαμπραντόρ, οι οποίοι έχουν αναλάβει το σημαντικό τους ρόλο ως σκύλοι-οδηγοί συνανθρώπων μας που τους έχουν ανάγκη.