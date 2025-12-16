Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τομέα υγείας, παρουσίασε σήμερα ένα φιλόδοξο πακέτο μέτρων, που προσβλέπει στη βελτίωση της υγείας των πολιτών της ΕΕ. Το πακέτο περιλαμβάνει έναν Νόμο για τη Βιοτεχνολογία (Biotech Act), αναθεώρηση των κανόνων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και το Σχέδιο «Safe Hearts» για την καρδιαγγειακή υγεία.

Το «Biotech Act» στοχεύει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιοτεχνολογίας, ενός ταχέως αναπτυσσόμενου κλάδου με πάνω από 900.000 θέσεις εργασίας. Η Επιτροπή επιδιώκει να επιταχύνει τη μετάβαση της καινοτομίας από το εργαστήριο στην αγορά, να απλοποιήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο, να διευκολύνει τις κλινικές δοκιμές σε όλη την ΕΕ και να προσελκύσει επενδύσεις, μεταξύ άλλων, μέσω πιλοτικών χρηματοδοτικών εργαλείων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις νέες θεραπείες που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα.

Το σχέδιο «Safe Hearts» αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων, που αποτελούν την κύρια αιτία πρόωρων θανάτων στην ΕΕ, με 1,7 εκατ. θανάτους ετησίως. Χωρίς επείγουσα δράση, οι καρδιαγγειακές παθήσεις προβλέπεται να αυξηθούν κατά 90% έως το 2050. Επιπλέον, οι καρδιαγγειακές παθήσεις κοστίζουν στην ευρωπαϊκή οικονομία 282 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το σχέδιο εστιάζει στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, τεχνητή νοημοσύνη και καλύτερη χρήση δεδομένων, ενώ στοχεύει και στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών-μελών.

Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει απλούστευση των κανόνων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία, να επιταχυνθεί η πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες και ασφαλείς συσκευές και να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός της αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, ενισχύεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, ο οποίος θα παρακολουθεί τις ελλείψεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων και θα δημιουργηθεί ένας κατάλογος κρίσιμων συσκευών. Προβλέπεται ότι αυτά τα μέτρα θα οδηγήσουν σε συνολική εξοικονόμηση κόστους 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

«Σήμερα ξεκλειδώνουμε μια νέα εποχή ανάπτυξης στον τομέα της υγείας με τον Νόμο για τη Βιοτεχνολογία, καθιστώντας την Ευρώπη παγκόσμιο κόμβο για τη βιοτεχνολογία υγείας. Κάνουμε ευκολότερη και ταχύτερη την παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων που σώζουν ζωές στους ασθενείς και αντιμετωπίζουμε τον μεγαλύτερο φονικό ιό στην Ευρώπη – τις καρδιαγγειακές παθήσεις – με το φιλόδοξο Σχέδιό μας για Ασφαλείς Καρδιές», δήλωσε ο Επίτροπος Υγείας και Ευημερίας των Ζώων, Όλιβερ Βάρχελι.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι νομοθετικές προτάσεις θα υποβληθούν προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ενώ η εφαρμογή του Σχεδίου Safe Hearts θα ξεκινήσει άμεσα σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη.