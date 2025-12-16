Την αποθέωση γνώρισαν τα μελομακάρονα στη νέα λίστα της Taste Atlas, η οποία τα τοποθέτησε στην κορυφή των καλύτερων μπισκότων του 2025 παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Taste Atlas, το μελομακάρονο μάλιστα κατάφερε να συγκεντρώσει βαθμολογία 4,28 στα 5, η οποία βασίστηκε σε 10.871 κριτικές ανθρώπων που έχουν δοκιμάσει όντως το γλυκό.

Όπως μάλιστα αναφέρει το δημοσίευμα, η κατάταξη είναι βασισμένη σε αλγόριθμο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δίκαιη ανάδειξη του καλύτερου γλυκού των Χριστουγέννων.