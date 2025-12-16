Ο Παναθηναϊκός πήρε πολύ μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 81-77 επί της Φενέρμπαχτσε για τη 16η αγωνιστική της Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν ήταν έξαλλος με τους συμπατριώτες του που βρίσκονταν στις εξέδρες και έβριζαν συνεχώς τον ίδιο και τη μητέρα του.

Μια ζωή αντίπαλος της Φενέρ, ο προπονητής των «πράσινων» είναι στη… μαύρη λίστα των οπαδών της και ακόμη ένα επεισόδιο σε αυτή τη «σχέση» γράφτηκε στον αγώνα της Πέμπτης, όπου η ελληνική ομάδα πήρε τη νίκη.

Ο Αταμάν ήταν χαρούμενος, φυσικά, για αυτό, δεν ήταν καθόλου χαρούμενος όμως για όσα γίνονταν στις εξέδρες και φρόντισε να το κάνει σαφές με όσα είπε στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού.

«Είμαι πολύ ταραγμένος. Παίξαμε πολύ καλά, αλλά ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίχρονο πολύ άσχημα. Χάναμε την μπάλα, κάναμε λάθη, δώσαμε ρυθμό στη Φενέρ. Χάσαμε διαφορά 10 πόντων και τους δώσαμε τον έλεγχο του αγώνα», τόνισε αρχικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού και συνέχισε.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί 10.000 Τούρκοι, φίλοι της Φενέρ, έβριζαν εμένα και τη μητέρα μου. Σταματήστε να είστε επιθετικοί. Ας δείξουμε τι αξίζουμε στο παρκέ. Είμαι πολύ αναστατωμένος. Αγράμματοι άνθρωποι βρίζουν τη μητέρα μου. Κάποιος από την Ευρωλίγκα πρέπει να καταλάβει ότι όσα λένε δεν είναι δίκαια για αυτούς που παίζουν».