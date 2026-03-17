Αναβίωσε σήμερα η πολύκροτη υπόθεση της 21χρονης φοιτήτριας, Έμμας Καρυωτάκη, η οποία παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από όχημα στην περιοχή της Καμάρας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 2022.

Οι γονείς της Έμμας ξαναβρέθηκαν στα ποινικά δικαστήρια της Θεσσαλονίκης αυτή τη φορά έπειτα από μήνυση που είχαν υποβάλει εναντίον της νεαρής συνοδηγού, η οποία και κάθισε σήμερα στο εδώλιο (είχε απαλλαγεί βάσει βουλεύματος από την κατηγορία της συνέργειας). Θυμίζεται ότι ο 30χρονος οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 16,5 χρόνια για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος και οδήγηση χωρίς άδεια.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στην 23χρονη εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης δύο ετών. Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για υπόθαλψη εγκληματία κι αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η 23χρονη παραπέμφθηκε σε δίκη, επειδή δεν ενημέρωσε τις Αρχές ούτε απέτρεψε τον καταδικασθέντα από το να εγκαταλείψει τον τόπο του δυστυχήματος.

Η κατηγορούμενη δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Η υπεράσπισή της αρνήθηκε την κατηγορία, τονίζοντας ότι η 23χρονη ήταν τρομοκρατημένη και φοβισμένη – «όμηρος ενός ανθρώπου που θέρισε μία κοπέλα και την εγκατέλειψε», όπως τόνισε. Προηγουμένως κατέθεσαν στο δικαστήριο οι γονείς της 23χρονης Έμμας που ανέφεραν ότι το δικαστήριο αυτό είναι ένα ακόμα βήμα στον αγώνα που δίνουν, από την ημέρα που έχασαν την κόρη τους, για να δικαιωθεί η μνήμη της.

Η άτυχη φοιτήτρια της Κτηνιατρικής Σχολής, με καταγωγή από την Κρήτη, είχε νοσηλευτεί πέντε μέρες στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, όπου τελικά άφησε την τελευταία της πνοή. Επιδεικνύοντας μεγαλείο ψυχής και παρά το βαθύ τους πένθος, οι γονείς αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανα της κόρης τους.

Ο 30χρονος οδηγός, με καταγωγή από την Αλβανία, καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2023 από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και έκτοτε παραμένει έγκλειστος. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αναβλήθηκε πρόσφατα για το φθινόπωρο. Κατά το κατηγορητήριο, είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, η οποία έφτανε τα 104 χλμ/ώρα (με επιτρεπόμενο όριο τα 50 χλμ/ώρα), ενώ το αυτοκίνητο, το οποίο δεν ήταν δικό του, ήταν τεχνικά ανασφαλές και επικίνδυνο, καθώς είχε υποστεί μετατροπές, ώστε να πολλαπλασιαστεί η ιπποδύναμή του.

«Είναι ένοχη»

Νωρίτερα σήμερα και πριν από την απόφαση του δικαστηρίου, η μητέρα της Έμμας, Κέλλυ Καμπάκη, έκανε δηλώσεις τονίζοντας την ενοχή της 23χρονης, σύμφωνα με το thestival.gr.

«Θα είναι μια ηθική ικανοποίηση για εμένα να ακούσω τη λέξη “ένοχη”. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Θέλω να ακούσω ότι είναι ένοχη γιατί είναι ένοχη. Σκοπός μας είναι να λογοδοτήσει για όλες τις αξιόποινες πράξεις της. Δεν ήταν μόνο η υπόθαλψη εγκληματία αυτό που έκανε», δήλωσε μεταξύ άλλων η Κέλλυ Καμπάκη.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της αδικοχαμένης φοιτήτριας, Νίκος Ρουσόπουλος, τόνισε: «Είναι σήμερα μια πρωτοποριακή δίκη, που αναγνωρίζει και τη νομολογία πλέον στην Ελλάδα από τη στιγμή που μια συνοδηγός που φέρεται και έρχεται κατηγορούμενη τουλάχιστον για υπόθαλψη εγκληματία και βεβαίως ανοίγει και ο δρόμος για να μπορούν να ασκηθούν διώξεις και για άμεση συνέργεια. Είναι μια πρωτοποριακή υπόθεση, υπάρχει μόνο μια υπόθεση η οποία έχει εκδικαστεί στο Ναύπλιο. Που πραγματικά καταδικάζεται συνοδηγός για άμεση συνέργεια, πιστεύω πως και αυτό θα δώσει ένα στίγμα ότι κάποιος που επιβαίνει σε ένα αυτοκίνητο έχει και αυτός ευθύνη».