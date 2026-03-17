Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών από το Πειθαρχικό Όργανο της ΕΟΚ.

Η απόφαση έρχεται μετά την επίθεση που δέχθηκε το πούλμαν του Ολυμπιακού από περίπου 50 οπαδούς, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα για την Α1 Γυναικών στις 7 Μαρτίου. Η ποινή ανακοινώθηκε περίπου δέκα ημέρες αργότερα.

Το «τριφύλλι» θα εκτίσει την ποινή είτε στο επόμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, εφόσον αυτό διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, είτε, σε περίπτωση που δεν υπάρξει νέα αναμέτρηση, κατά τη διάρκεια των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος.