Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι οκτώ συλληφθέντες που κατηγορούνται για λεκτική βία εναντίον δημοσιογράφων στο γήπεδο της Τούμπας, πριν από την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό, την περασμένη Κυριακή.

Η εισαγγελέας απήγγειλε ποινική δίωξη εναντίον τους για τις πράξεις της απειλής διάπραξης εγκλημάτων και της παράνομης βίας- αμφότερες από κοινού εντός αθλητικών εγκαταστάσεων με αφορμή αθλητική εκδήλωση και πριν από την επίσημη έναρξή της. Οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημμελήματος και με την επιβαρυντική περίσταση του νέου Αθλητικού Νόμου.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα έξι άτομα που ταυτοποιήθηκαν και διώκονται για τις ίδιες πράξεις.

Όπως έγινε γνωστό, τα εμπλεκόμενα άτομα είναι ηλικίας από 22 έως 45 ετών. Η ταυτοποίησή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατέστη εφικτή ύστερα από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας-Τριανδρίας, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.