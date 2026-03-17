Το πασχαλινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη τίθεται σε ισχύ από την Πέμπτη 2 Απριλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ).

Το ειδικό ωράριο θα διαρκέσει καθ’ όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών. Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13 Απριλίου, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Όπως αναφέρει ο ΕΣΘ, την Πέμπτη 2 και την Παρασκευή 3 Απριλίου τα καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21:00, ενώ το Σάββατο 4 Απριλίου θα είναι ανοιχτά από τις 10:00 έως τις 18:00.

Την Κυριακή των Βαΐων, 5 Απριλίου, η λειτουργία τους θα είναι από τις 11:00 έως τις 18:00.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, το ωράριο θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00. Τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου τα καταστήματα θα ανοίξουν στις 13:00 και θα κλείσουν στις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου θα λειτουργήσουν από τις 10:00 έως τις 16:00.