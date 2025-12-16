Σε χαλαρή και ιδιαίτερα ευχάριστη ατμόσφαιρα εξελίσσεται το καθιερωμένο ετήσιο δείπνο του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, που ακολουθεί την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το τραπέζι φιλοξενείται στην ιστορική ταβέρνα «Καραβίτης» στο Παγκράτι. Εκεί έφτασε με καλή διάθεση ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση, τους υφυπουργούς Γιώργο Κώτσηρα και Θάνο Πετραλιά, καθώς και στενούς συνεργάτες τους.

Πρωταγωνιστής της βραδιάς είναι ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος δέχεται «βροχή» συγχαρητηρίων από δημοσιογράφους και παρευρισκόμενους για την επιτυχή εκλογή του στην ηγεσία του Eurogroup.

Μακριά από το φορτισμένο κλίμα της Βουλής, έχουν ήδη σχηματιστεί τα πρώτα «πηγαδάκια», με τις συζητήσεις να εστιάζουν στις τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις.