Η υπογραφή της συμφωνίας θαλάσσιας οριοθέτησης μεταξύ του Λιβάνου και της Κύπρου έχει προκαλέσει οργή στην Άγκυρα, η οποία βλέπει μια νέα ανατροπή των περιφερειακών ισορροπιών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η τουρκική αντίδραση μεταφέρθηκε απευθείας στην πολιτική ηγεσία του Λιβάνου. Σύμφωνα με πληροφορίες στο Φόρουμ της Ντόχα στο Κατάρ, η συνάντηση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου, Νεβάφ Σαλάμ, εξελίχθηκε σε ένα τεταμένο κλίμα.

Ο Φιντάν χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, χαρακτηρίζοντας την απόφαση της Βηρυτού ως «μονομερή, προκλητική και άδικη παραβίαση των περιφερειακών ισορροπιών». Η Άγκυρα κατηγόρησε ευθέως τον Λίβανο ότι προχώρησε στην οριοθέτηση των θαλασσίων συνόρων και του καθορισμού της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), χωρίς καμία συνεννόηση ούτε με την Τουρκία ούτε με τη Συρία.

Ο Φιντάν εξέφρασε την αδυναμία της Άγκυρας να κατανοήσει τους λόγους του αποκλεισμού της από συνομιλίες που σχετίζονται με τη θάλασσα, τονίζοντας ότι αυτό «θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμμαχία με το εχθρικό Ισραήλ».

Τουρκικοί κύκλοι φέρονται να υποστηρίζουν ότι η συμφωνία δεν πλήττει μόνο τα δικαιώματα της Τουρκίας και της Συρίας, αλλά και τα συμφέροντα του ίδιου του Λιβάνου, τοποθετώντας τον σε νομικά και πολιτικά επισφαλή θέση.

Πίσω από την απόφαση, τουρκικές πηγές εκτιμούν ότι κρύβονται πολιτικοοικονομικές διεργασίες. Αντί να ασκήσουν πίεση οι ΗΠΑ, θεωρούν ότι η συμφωνία ενορχηστρώθηκε από ισχυρές λιβανέζικες-ισραηλινές ομάδες λόμπι στην Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, πηγές από τον Λίβανο φέρονται να συνδέουν τις εξελίξεις με την προσωπική στάση του Λιβανέζου Προέδρου Ζοζέφ Αούν, ο οποίος θεωρείται ο αρχιτέκτονας μιας επιλογής που, κατά την κριτική, οδήγησε τον Λίβανο σε απώλεια χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων της ΑΟΖ.

Η Τουρκία δεν έμεινε μόνο στα λόγια. Λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας, τουρκική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τη Βηρυτό για να μεταφέρει ρητά τις αντιρρήσεις της Άγκυρας στους Λιβανέζους αξιωματούχους.

Σύμφωνα με την Al-Ahbar, η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο επίσημης προσφυγής και διαμαρτυρίας σε διεθνή φόρα, καθώς θεωρεί ότι η συμφωνία παραβιάζει τα δικαιώματα των γειτονικών χωρών και δεν εδράζεται σε περιφερειακή συναίνεση.