Ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με +13 λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, στην τέταρτη όμως δέχθηκε… 32 πόντους και με το 92-99 από τη Βαλένθια γνώρισε την τρίτη συνεχόμενη ήττα στη Euroleague και είναι στο 8-7 πλέον.

Οι Ισπανοί μπήκαν στον αγώνα με 3/4 τρίποντα, εύστοχοι όμως ήταν και οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι πήραν το προβάδισμα και έκλεισαν στο +2 (27-25) την πρώτη περίοδο. Στο πρώτο δίλεπτο της δεύτερης η διαφορά πήγε στο +10 (37-27) για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, οι φιλοξενούμενοι όμως έβγαλαν αντίδραση.

Η Βαλένθια έχει δείξει ότι είναι… ανθεκτική ομάδα και μείωσε σε 42-39 στο 17′, για να καταφέρει μάλιστα να προσπεράσει (47-49) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, έχοντας 7/14 τρίποντα ως εκείνο το σημείο.

Όπως και να έχει, οι Πειραιώτες μπήκαν πολύ καλά στην τρίτη περίοδο και με τρία συνεχόμενα τρίποντα προηγήθηκαν με 56-49 και συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, με το ΣΕΦ να ξεσηκώνεται όταν η διαφορά πήγε στο +13 στο 28′. Κάπου εκεί, όμως, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν…

Η ομάδα του Μπαρτζώκα μπήκε από το +9 (76-67) στην τέταρτη περίοδο, στην οποία δεν λειτούργησε τίποτα σωστά… Αντιθέτως, όλα πήγαιναν τέλεια για τους Ισπανούς, οι οποίοι με σερί 13-0 μετέτρεψαν το 82-75 σε 82-88, παγώνοντας τον Ολυμπιακό που δεν είχε απάντηση. Έτσι, με το τελικό 92-99 ήρθε η τρίτη συνεχόμενη ήττα, με συνέπεια να χαθούν κι άλλες θέσεις στην κατάταξη.

Τα δεκάλεπτα: 27-25, 47-49, 76-67, 92-99