Ο Ολυμπιακός γνώρισε την τρίτη συνεχόμενη ήττα στη Euroleague από τη Βαλένθια με σκορ 92-97 και είναι στο 8-7 πλέον και ο Γιώργος Μπαρτζώκας κλήθηκε να σχολιάσει στη συνέντευξη Τύπου τον καταμερισμό των λεπτών συμμετοχής και τις αλλαγές που γίνονται κατά τη διάρκεια των αγώνων, θέματα για τα οποία έχει δεχθεί επικρίσεις στο παρελθόν.

Σχετικά με την απουσία του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στο παιχνίδι με τη Βαλένθια, ο προπονητής εξήγησε τις επιλογές του.

«Αν δούμε τους δικούς μας χρόνους, με εξαίρεση τον Βεζένκοβ, δεν έπαιξε κανείς άλλος πάνω από 30 λεπτά. Πολλοί λένε ότι παίζω με το ρολόι. Αυτήν τη στιγμή οι ομάδες βάζουν και βγάζουν πεντάδες, τις αλλαγές δεν τις κάνει ο head coach. Κατηγορήθηκα στο παρελθόν, πρέπει να κατηγορηθώ ότι κάνω το αντίθετο. Με βάση το αποτέλεσμα κάθε απόφαση που παίρνω είναι λάθος όταν χάνουμε και το αντίθετο. Εγώ τις παίρνω τις αποφάσεις από πριν, μετά φυσικά ακόμα και να μην έχεις διάθεση να κρίνεις άσχημα, μπορείς να πεις οτιδήποτε. Για τον Λαρεντζάκη, ο καλύτερος παίκτης είναι αυτός που δεν παίζει. Εγώ δε μίλησα ποτέ θετικά ή αρνητικά, θέλω μόνο οι παίκτες να ακολουθούν το πλάνο και έκρινα ότι με αυτούς έπρεπε να πάρουμε το παιχνίδι».

Ο Μπαρτζώκας χαρακτήρισε το αποτέλεσμα απογοητευτικό: «Το να χάνεις στην έδρα σου είναι λυπηρό, αλλά πρέπει να αναλύσουμε γιατί χάσαμε. Η Βαλένθια είχε εκπληκτικό ρυθμό σε όλο το παιχνίδι. Χάσαμε το τελευταίο δεκάλεπτο με 16 πόντους. Σταματήσαμε να μοιράζουμε σωστά την μπάλα απέναντι στην επιθετική άμυνά τους και αντί να πασάρουμε γρήγορα, κάναμε περισσότερες ντρίμπλες, κάνοντας τη δουλειά πιο εύκολη για αυτούς».

Σύμφωνα με τον προπονητή, όταν η μπάλα κυκλοφορούσε σωστά, η ομάδα είχε διαφορά 13 πόντων. «Πρέπει να αναλύσουμε τι πρέπει να κάνει κάθε παίκτης για να ακολουθήσει το πλάνο και τον ρόλο του. Χάσαμε πολλά ανοιχτά σουτ, θυμάμαι 6-7 ελεύθερα τρίποντα. Τώρα πρέπει να δείξουμε ότι παίζοντας σκληρά στο επόμενο παιχνίδι μπορούμε να επιστρέψουμε στις νίκες. Δεν ξεχάσαμε να παίζουμε μπάσκετ, έχουμε καλούς παίκτες. Είναι δύσκολη περίοδος, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε και να ξαναβρούμε τον εαυτό μας».

Σχετικά με την πνευματική ετοιμότητα, ο Μπαρτζώκας εξήγησε: «Υπάρχουν παίκτες με εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο της EuroLeague και άλλοι χωρίς. Όλοι μπορούν να τα καταφέρουν, αλλά χρειάζεται διαδικασία που ξεκινά από την πνευματική προσέγγιση: τι πρέπει να κάνει ο καθένας στο γήπεδο, να είσαι καλός συμπαίκτης και να κάνεις αυτά που απαιτούνται. Όταν βγήκε ο Γουόκαπ, η ομάδα έχασε ταχύτητα και δημιουργία. Δεν μου αρέσει να το προσωποποιώ. Στον ρυθμό της Βαλένθια δεν μπορεί να παίξει ένας παίκτης 40 λεπτά. Πρέπει να γίνει ροτέισον και μέσα από αυτό φάνηκαν τα προβλήματα. Αυτή είναι η αλήθεια».