Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 80-69 από τη Σολνόκι εκτός έδρας αλλά αυτό δεν τη στενοχώρησε ιδιαίτερα, καθώς είχε ήδη εξασφαλίσει την 1η θέση του ομίλου της στο Basketball Champions League και περιμένει τη φάση των «16».

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν μπήκαν καλά στο παιχνίδι και έμειναν πίσω σε 12-4 στο 4′, στη συνέχεια όμως ανέβασαν κάπως την απόδοσή τους και κατάφεραν να κλείσουν στο -2 (20-18) την πρώτη περίοδο.

Με την έναρξη της δεύτερης η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα προσπέρασε (20-21) με τον Αρμς, με τους γηπεδούχους να περνάνε ξανά μπροστά με 24-21 και την Ένωση να ελέγχει στη συνέχεια την κατάσταση και να προηγείται με 46-40 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, μετά το buzzer beater τρίποντο του Κατσίβελη.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, όμως, η εικόνα του παιχνιδιού άλλαξε, με τη Σολνόκι να καταφέρνει να πάρει το προβάδισμα και ναβ βρίσκεται μπροστά με 62-61 στο 30′, βάζοντας βάσεις νίκης στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου.

Με σερί 9-0 οι Ούγγροι πήγαν στο +10 (71-61) απέναντι στην αδιάφορη ΑΕΚ, η οποία δεν κατάφερε να αντιδράσει, βρέθηκε να χάνει και με 17 πόντους (80-63) και τελικά ηττήθηκε με 80-69.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 40-46, 62-61, 80-69