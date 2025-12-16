Η ανάλυση των επίμαχων φάσεων του αγώνα με τον Ολυμπιακό από τον Στεφάν Λανουά προκάλεσε την αντίδραση του Άρη, ο οποίος καταφέρεται εναντίον του με ανακοίνωση που εξέδωσε.

Οι «κίτρινοι» είναι μία από τις ομάδες που έχουν παράπονα από τον επικεφαλής της ΚΕΔ τόσο για τους ορισμούς των διαιτητών όσο και για αυτά που λέει κάθε εβδομάδα στην ανάλυση των επίμαχων φάσεων της κάθε αγωνιστικής, με αποτέλεσμα να αντιδράσουν έπειτα από όσα είπε για το ματς με τον Ολυμπιακό.

Στην ανακοίνωσή του ο Άρης αναφέρει τα εξής: «Αποδείχθηκε για πολλοστή φορά σήμερα ότι ο κ. Λανουά δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για την επιμόρφωση των Ελλήνων φιλάθλων, μέσα από το καθιερωμένο βίντεο που μοντάρει κάθε Τρίτη.

Ο κ. Λανουά κόβει και ράβει τις φάσεις κατά το δοκούν και τις ερμηνεύει όπως βολεύει αυτόν και όποιους άλλους θέλει για τους δικούς του λόγους.

Είδαμε λοιπόν σήμερα να προβάλει το φάουλ του Μόντσου στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και να λέει ότι έπρεπε να δεχτεί κίτρινη κάρτα. Κανένα πρόβλημα μέχρι εδώ.

Δεν είδαμε όμως την περασμένη αγωνιστική να δείχνει την ίδια ευαισθησία στην περίπτωση της κόκκινης κάρτας του Ιβανούσετς στον Ρόουζ, στην Τούμπα. Προφανώς θεώρησε ότι δεν υπήρχε ούτε καν… touch στην περίπτωση του Ιβανούσετς!

Η… μονταζιέρα του κ. Λανουά δουλεύει καλά, όμως κάποιος δίπλα του να τον ξυπνήσει.

Γιατί μετράει αντίστροφα…».