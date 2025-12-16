Ο Στεφάν Λανουά έκανε την ανάλυσή του για τις επίμαχες φάσεις της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, εστιάζοντας στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άρη και σε αυτόν του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν στο 0-0 με τους «κίτρινους» στη Θεσσαλονίκη και είχαν έντονα παράπονα από τη διαιτησία, με τον επικεφαλής της ΚΕΔ να αναλύει τις φάσεις, ενώ οι «ασπρόμαυροι» ηττήθηκαν με 2-0 στο Περιστέρι, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ζήτησαν πέναλτι σε μια φάση με τον Ντεσπόντοφ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λανουά

Για την αποβολή του Φαντινγκά για το μαρκάρισμα στον Ταρέμι: «Εδώ ο αμυντικός του Άρη υποπίπτει σε φάουλ ανατρέποντας τον αντίπαλο του ο οποίος έχει παίξει πρώτος τη μπάλα και του στερεί μια προφανή ευκαιρία για γκολ. Σε αυτή την περίπτωση περιμένουμε παρέμβαση του VAR για να διορθώσει την απόφαση όπως και έγινε».

Για το πέναλτι που ζήτησε ο Ολυμπιακός για χέρι του Ράτσιτς: «Σε αυτή την περίπτωση ο παίκτης του Άρη παίζει πρώτα τη μπάλα με το πόδι, αυτή αλλάζει εντελώς πορεία και βρίσκει τυχαία στο αριστερό χέρι. Η σωστή απόφαση που περιμένουμε είναι να συνεχιστεί το παιχνίδι. Αν ο διαιτητής καταλόγιζε πέναλτι θα περιμέναμε παρέμβαση του VAR για να το ακυρώσει».

Για το μαρκάρισμα στον Τσικίνιο για το οποίο ο Ολυμπιακός ζήτησε αποβολή του Μόντσου: «Εδώ ο παίκτης του Άρη υποπίπτει σε καθαρό φάουλ πατώντας τη φτέρνα του αντιπάλου του χωρίς ταχύτητα και υψηλή ένταση. Ο διαιτητής λανθασμένα άφησε πλεονέκτημα σε αυτή την περίπτωση καθώς θα ήταν προς όφελος της ομάδας να καταλογίσει φάουλ και κίτρινη κάρτα για ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα».

Για το πέναλτι που ζήτησε ο ΠΑΟΚ στο ματς με τον Ατρόμητο: «Σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής καταλόγισε έμμεσο φάουλ και κίτρινη κάρτα για θέατρο. Στη συνέχεια ο var έκανε λανθασμένη παρέμβαση για ενδεχόμενη περίπτωση πέναλτι. Ο διαιτητής σωστά διατήρησε την προηγούμενη απόφαση του θεωρώντας ότι παίκτης του ΠΑΟΚ έπαιξε τη μπάλα και ξεκίνησε να πέφτει χωρίς καμία επαφή με τον αντίπαλο».