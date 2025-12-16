Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι στηρίζει τη Σούζι Γουάιλς μετά τα εκτενή σχόλια που δημοσιεύθηκαν στο Vanity Fair από την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, προσθέτοντας ότι συμφωνεί με την εκτίμησή της πως έχει «προσωπικότητα αλκοολικού».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στις δηλώσεις της Γουάιλς στο Vanity Fair σε ξεχωριστή συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη 16/12 στην εφημερίδα New York Post, καθώς ο Λευκός Οίκος περνούσε τη μέρα επιχειρώντας να αμφισβητήσει την ιστορία.

«Εννοούσε ότι εγώ… βλέπετε, δεν πίνω αλκοόλ», δήλωσε ο Τραμπ στη New York Post. «Όλοι το ξέρουν αυτό, αλλά έχω πει πολλές φορές ότι αν έπινα, θα είχα πολλές πιθανότητες να γίνω αλκοολικός. Το έχω πει πολλές φορές για τον εαυτό μου, αλήθεια. Έχω πολύ κτητική προσωπικότητα», είπε ο Τραμπ.

«Το έχω πει πολλές φορές για τον εαυτό μου», πρόσθεσε ο πρόεδρος. «Είμαι τυχερός που δεν πίνω. Αν έπινα, θα μπορούσα πολύ εύκολα, γιατί έχω πει ότι — ποια είναι η λέξη; Όχι κτητική — κτητική και εθιστική προσωπικότητα. Ω, το έχω πει πολλές φορές, πολλές φορές στο παρελθόν».

Σύμφωνα με το άρθρο του Vanity Fair, ο πατέρας της Γουάιλς, πρώην σχολιαστής του NFL, Πατ Σάμερολ, ήταν αλκοολικός, αλλά είχε σταματήσει να πίνει 21 χρόνια πριν πεθάνει το 2013. «Οι αλκοολικοί που λειτουργούν κανονικά ή γενικά οι αλκοολικοί, οι προσωπικότητές τους εντείνονται όταν πίνουν», είπε η Γουάιλς στον δημοσιογράφο Κρις Ουίπλ.

Ωστόσο, η Γουάιλς δήλωσε ότι ο πρόεδρος ενεργεί με αυτό που αποκάλεσε «προσωπικότητα αλκοολικού», που σημαίνει ότι λειτουργεί σαν να «μην υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να κάνει».

«Τίποτα, μηδέν, τίποτα», είπε η Γουάιλς.

Η ιστορία του Vanity Fair βασίστηκε σε πολλές συνεντεύξεις που έδωσε η Γουάιλς στον Ουίπλ, γνωστό βιογράφο των επικεφαλής προσωπικού του Λευκού Οίκου, κατά τη διάρκεια του έτους.

Η Γουάιλς ανέφερε στο περιοδικό ότι είχε μια χαλαρή συμφωνία με τον Τραμπ να μην ξεκαθαρίσει προσωπικούς λογαριασμούς με τους επικριτές και τους πολιτικούς αντιπάλους του μετά τις πρώτες 90 ημέρες της θητείας του, αλλά επέλεξε να μην τον αμφισβητήσει καθώς προχωρούσαν οι αυξανόμενες έρευνες.

Η ίδια είπε επίσης ότι ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είναι «συνωμοσιολόγος για μια δεκαετία» και ότι η Γενική Εισαγγελέας Πάμ Μπόντι «αποτυγχάνει πλήρως» στην αρχική δημοσιοποίηση εγγράφων σχετικά με τον κατηγορούμενο για σεξουαλική εκμετάλλευση Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Λευκός Οίκος δεν αμφισβήτησε την ακρίβεια των παραθέσεων, αλλά υποστήριξε ότι τα σχόλια βγήκαν εκτός πλαισίου και ισχυρίστηκε ότι άλλα σχόλια που επαινούσαν τη διοίκηση δεν περιλήφθηκαν στην ιστορία.

«Δεν το διάβασα, αλλά δεν διαβάζω Vanity Fair — αλλά έκανε φανταστική δουλειά», είπε ο Τραμπ στην Post. «Από ό,τι ακούω, τα γεγονότα ήταν λανθασμένα, και ήταν ένας πολύ παραπλανητικός δημοσιογράφος, σκόπιμα παραπλανητικός».

Η Γουάιλς χαρακτήρισε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «ένα ψευδώς διαμορφωμένο άρθρο επίθεσης» εναντίον της, του Τραμπ και του υπουργικού συμβουλίου του.



«Σημαντικά στοιχεία του πλαισίου αγνοήθηκαν και πολλά από αυτά που είπα εγώ και άλλοι για την ομάδα και τον Πρόεδρο παραλείφθηκαν από το άρθρο», δήλωσε η Γουάιλς σε μια ανακοίνωση. «Υποθέτω, μετά την ανάγνωσή του, ότι αυτό έγινε για να δημιουργηθεί μια εξαιρετικά χαοτική και αρνητική εικόνα για τον Πρόεδρο και την ομάδα μας».







