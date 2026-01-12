Στο μεταγραφικό ραντάρ του Παναθηναϊκού φαίνεται πως βρίσκεται ο Άλεξ Κραλ, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γερμανία. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα kicker, οι «πράσινοι» εξετάζουν την περίπτωση του Τσέχου μέσου που αγωνίζεται στην Ουνιόν Βερολίνου.

Ο 27χρονος κεντρικός χαφ δεν έχει βασικό ρόλο στη γερμανική ομάδα τη φετινή σεζόν, μετρώντας δέκα συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και λίγο πάνω από 230 λεπτά συμμετοχής. Η περιορισμένη παρουσία του στο ροτέισον της Ουνιόν καθιστά ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του.

Το συμβόλαιο του Κραλ με τον σύλλογο του Βερολίνου ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, γεγονός που καθιστά την περίπτωσή του πιο βατή οικονομικά για ενδιαφερόμενες ομάδες. Ο έμπειρος μέσος διαθέτει πλούσιο βιογραφικό, έχοντας αγωνιστεί κατά το παρελθόν σε Σλάβια Πράγας, Τέπλιτσε, Γουέστ Χαμ, Σπαρτάκ Μόσχας, Σάλκε, αλλά και Εσπανιόλ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η μεταγραφή του από τη Σλάβια Πράγας στη Σπαρτάκ Μόσχας τον Σεπτέμβριο του 2019, έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ, αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου της Πράγας.