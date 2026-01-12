Την αναγνώριση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, λίγο πριν υποδεχτούμε το 2026, έλαβε ο Μαικήνας της Τέχνης και ιδρυτής του “ΔΕΣΤΕ”, επιχειρηματίας Δάκης Ιωάννου κατά την διάρκεια Πανηγυρικής Συνεδρίας που πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών.

Το «πνευματικό του παιδί», το Ίδρυμα “ΔΕΣΤΕ- Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης”, έλαβε το βραβείο του “Τάγματος Ανθρωπιστικών Επιστημών και Καλών Τεχνών” για το μακροχρόνιο, εκτεταμένο και διακεκριμένο εκθεσιακό, ερευνητικό και εκδοτικό πρόγραμμα, τόσο στην χώρα μας, όσο και διεθνώς.

Ο επιχειρηματίας και ιδρυτής του ΔΕΣΤΕ, Δάκης Ιωάννου, με τη σύζυγο του Λιέττα Ιωάννου και τη Μαρία Ιωάννου με τον σύζυγο της Aliossa Grissin. Μαζί τους, η Ρεγγίνα Αλιβισάτου και ο Γιώργος Τζιρτζιλάκης

Το βραβείο απένειμε στον Ιδρυτή και Πρόεδρο του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ, Δάκη Ιωάννου, ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Δρ. Μιχάλης Τιβέριος. Στην Πανηγυρική Συνεδρία στην Ακαδημία Αθηνών δίπλα στον Δάκη Ιωάννου βρέθηκε η σύζυγος, και “στήριγμα ζωής” του επιχειρηματία, Λιέττα Ιωάννου, καθώς και οι νεόνυμφοι πλέον Μαρία Ιωάννου και Aliossa Grissin. Μαζί τους και στελέχη του Ιδρύματος που παρακολούθησαν την τελετή βράβευσης του “ΔΕΣΤΕ-Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης” που εδρεύει στη Νέα Ιωνία.

Το Ιδρυμα “ΔΕΣΤΕ” εκτός του ότι στις εγκαταστάσεις του στεγάζει τη μεγάλη και σημαίνουσα συλλογή του επιχειρηματία, διοργανώνει σταθερά εκθέσεις τόσο στην Αθήνα όσο και στο νησί της Ύδρας με έργα και κολεξιόν νέων ανερχόμενων και καταξιωμένων διεθνών εικαστικών, που συγκεντρώνουν τα φώτα της δημοσιότητας