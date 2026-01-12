Με έντονο τρόπο τοποθετήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέναντι στα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο Ιράν, καταδικάζοντας τη βίαιη αντιμετώπιση των πολιτών που βγαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας ελευθερίες και θεμελιώδη δικαιώματα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυστηροποίησης των ευρωπαϊκών μέτρων.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις διαδηλώσεις, η επικεφαλής Τύπου της Κομισιόν, Πάολα Πινό, χαρακτήρισε την κατάσταση ακραία και μη αποδεκτή, δηλώνοντας ότι «Είναι απολύτως απαράδεκτο άνθρωποι που διαδηλώνουν ειρηνικά για την ελευθερία τους να συλλαμβάνονται και να σκοτώνονται». Παράλληλα, εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τους «εξαιρετικά γενναίους πολίτες του Ιράν -γυναίκες, άνδρες και νέους ανθρώπους- που διαδηλώνουν για την ελευθερία τους».

Η κ. Πινό έκανε, επίσης, αναφορά στις παρεμβάσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία έχει ζητήσει την άμεση αποφυλάκιση όλων των συλληφθέντων διαδηλωτών, καθώς και την πλήρη αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο στη χώρα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανούνι, τόνισε ότι «είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε νέες, αυστηρότερες κυρώσεις μετά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων», επισημαίνοντας ότι τα μέτρα αυτά θα προστεθούν στο ήδη υφιστάμενο καθεστώς κυρώσεων, στο οποίο έχουν ενταχθεί άτομα και οντότητες τα προηγούμενα χρόνια. Όπως υπογράμμισε, η τελική απόφαση εναπόκειται στα κράτη-μέλη και προϋποθέτει ομοφωνία στο Συμβούλιο.

Κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο κ. Ελ Ανούνι δέχθηκε ερώτηση και σχετικά με τις κυρώσεις κατά των Σωμάτων Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), επισημαίνοντας ότι «η ΕΕ έχει ήδη εντάξει το σύνολο του Σώματος στο καθεστώς κυρώσεων για τα όπλα μαζικής καταστροφής. Αυτό συνεπάγεται πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση παροχής οικονομικών πόρων». Παράλληλα, ανέφερε ότι έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε πρόσωπα και οντότητες του IRGC για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και για τη στήριξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, το ενδεχόμενο ένταξης των Σωμάτων Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι σχετικές συζητήσεις μεταξύ των κρατών-μελών συνεχίζονται και ξεκαθάρισε ότι «κάθε τέτοια απόφαση απαιτεί ομοφωνία».