Την ενοχή του σωφρονιστικού υπαλλήλου του Καταστήματος Κράτησης Αγυιάς στα Χανιά, που είχε συλληφθεί στα τέλη του 2024 για διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών εντός της φυλακής, αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Ο 59χρονος σωφρονιστικός υπάλληλος καταδικάστηκε σε 12 χρόνια κάθειρξη για διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών και 1 χρόνο για οπλοκατοχή. Επιπλέον, του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 50.000 ευρώ.

Για την υπόθεση κατηγορούνται άλλα 4 άτομα, οι δύο εκ των οποίων κρίθηκαν αθώοι λόγω αμφιβολιών και 2 έγκλειστοι των φυλακών που κρίθηκαν ένοχοι. Η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης κατέπεσε.

Θυμίζουμε ότι τότε οι αποκαλύψεις και οι πληροφορίες για τη δράση του σωφρονιστικού υπαλλήλου είχαν προκαλέσει αίσθηση στην κοινή γνώμη.