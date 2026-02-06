Ο πρόσφατος σεισμός στο Ερζιντζάν επανέφερε με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον επόμενο μεγάλο σεισμό στην Τουρκία, με τον Τούρκο καθηγητή γεωλογίας και σεισμολόγο Σουλεϊμάν Παμπάλ να περιγράφει μια εικόνα υψηλού κινδύνου για την ευρύτερη περιοχή του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας.

Ο Παμπάλ υπενθύμισε ότι το Ερζιντζάν αποτελεί ιστορικά μία από τις πιο σεισμογενείς ζώνες της Τουρκίας, όπου τα τελευταία περίπου 125 χρόνια έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 20 καταστροφικοί σεισμοί, με κορυφαίο τον σεισμό του 1939, μεγέθους περίπου 8 Ρίχτερ, που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Αντίστοιχα βαριά ήταν και η εμπειρία του 1992, όταν σεισμός 6,9 προκάλεσε σημαντικές απώλειες.

Ωστόσο, το πιο ανησυχητικό σημείο της ανάλυσής του αφορά το ανατολικό άκρο της ζώνης μεταξύ Ερζιντζάν και Καρλίοβα, εκεί όπου εντοπίζεται το λεγόμενο τμήμα «Yedi Su» του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά:

«Είναι το ανατολικό τμήμα του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας, όπου περιμένουμε μεγάλο σεισμό, και μάλιστα εδώ και πολλά χρόνια. Πρόκειται για σεισμικό κενό, ο χρόνος επανάληψης έχει λήξει, έχει δώσει στο παρελθόν σεισμό 7,4 και πρόκειται για τμήμα με την ίδια δυνατότητα να παράξει ξανά τον ίδιο σεισμό. Δυστυχώς θα είναι ένας καταστροφικός σεισμός. Δυστυχώς αυτό δεν αφορά ένα πολύ μακρινό μέλλον.»

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ο σημερινός σεισμός στο Ερζιντζάν δεν μπορεί να θεωρηθεί πως «πυροδότησε» τον αναμενόμενο μεγάλο σεισμό, καθώς η συγκεκριμένη ζώνη διαθέτει ήδη συσσωρευμένη ενέργεια και ανεξάρτητη δυναμική ρήξης. Με άλλα λόγια, η απειλή δεν συνδέεται με ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά με τη μακροχρόνια σεισμική ωρίμανση του ρήγματος.

Η τοποθέτηση Παμπάλ επαναφέρει στο επίκεντρο τον φόβο ενός μεγάλου σεισμού στην Τουρκία μέσα στα επόμενα χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα δεν είναι αν θα συμβεί, αλλά πότε.