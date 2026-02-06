Σεισμός μεγέθους 4,9 καταγράφηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή Κεμάχ του Ερζιντζάν, στην Τουρκία με εστία κοντά στο χωριό Χακμπιλέρ και εστιακό βάθος περίπου 4,5 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της AFAD.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε γειτονικές επαρχίες, όπως το Ελαζίγ, το Αντίγιαμαν και η Μελητηνή προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση των αρχών.

Στις πρώτες ώρες μετά τον σεισμό, ο βαλής (οθωμανικός τίτλος για τον κυβερνήτη) του Ερζιντζάν Χαμζά Αϊντογντού δήλωσε ότι, με βάση τις αρχικές αναφορές και τους ελέγχους στο πεδίο, δεν υπάρχει εικόνα για απώλειες ή σοβαρές ζημιές, ενώ συγκροτήθηκε και επιχειρησιακό σχήμα παρακολούθησης, με τα συνεργεία να συνεχίζουν τις αυτοψίες.

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από κάμερα, που απαθανατίζει τη στιγμή του σεισμού στο Ερζιντζάν

Παράλληλα, στην ενημέρωσή της η AFAD ανέφερε ότι «δεν υπάρχει, προς το παρόν, κάποια αρνητική κατάσταση» και ότι «οι εργασίες σάρωσης στο πεδίο συνεχίζονται», ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ενημέρωση του υπουργείου Υγείας ότι δεν έχει αναφερθεί πρόβλημα στις υπηρεσίες του.

Σημειώνεται ότι το Παρατηρητήριο Καντίλι έδωσε τη δόνηση ως 5,0, μια απόκλιση που δεν είναι ασυνήθιστη, λόγω διαφορετικών μεθόδων και δικτύων καταγραφής.

Τι λένε οι σεισμολόγοι στην Τουρκία

Ο Τούρκος καθηγητής γεωλογίας Νατζί Γκιουρούρ, ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες σε θέματα σεισμών στην Τουρκία, σε δημόσια τοποθέτησή του, εστίασε στη θέση του σεισμού και στη γειτνίασή του με τμήματα του Βόρειου Ανατολιακού ρήγματος, λέγοντας: «Στο Κεμάχ-Χακμπιλέρ του Ερζιντζάν σεισμός 5,0. Ανάμεσα στα σκέλη του ρήγματος Καρατζά. Ο σεισμός είναι σε κρίσιμο σημείο.

Περιμένουμε σεισμό στο 7ο τμήμα Γεντίσου του Βόρειου Ανατολιακού ρήγματος. Αυτός ο σεισμός είναι κοντά σε εκείνο το τμήμα».

Kemah-Hakblir/Erzincan’da 5,0 deprem. Karaca Fayı kolları arasında. Deprem kritik yerde. KAF’ın 7 Su segmanında deprem bekliyorz. Bu deprem o segmana yakın pic.twitter.com/eYm6rbp31j — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 6, 2026

Ο σεισμολόγος Σουλεϊμάν Παμπάλ, σε τηλεοπτική παρέμβασή του, κράτησε επίσης ψηλά τον πήχη της ανησυχίας, συνδέοντας το γεγονός με το ιστορικό ισχυρών σεισμών της περιοχής. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ο σημερινός σεισμός στο Ερζιντζάν έδειξε ότι μπορεί να παραχθεί σεισμός πάνω από 7».

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Παμπάλ:

«Το Ερζιντζάν είναι ήδη γνωστό ως η περιοχή της Τουρκίας με τους περισσότερους σεισμούς, δηλαδή μια περιοχή που έχει ζήσει πάνω από 20 καταστροφικούς σεισμούς τα τελευταία 125 χρόνια. Επιπλέον, οι μεγαλύτεροι σεισμοί συμβαίνουν στο Ερζιντζάν· στον σεισμό του 1939 μεγέθους 8, περίπου 40 χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Στη συνέχεια, στις 13 Μαρτίου 1992, πάλι με σεισμό 6,9 στο Ερζιντζάν σημειώθηκε μεγάλος αριθμός θυμάτων.

Το επίκεντρο του σημερινού σεισμού βρίσκεται στην περιοχή των δύο τελευταίων σεισμών που ανέφερα, δηλαδή δυτικά του Ερζιντζάν. Από αυτή την άποψη δεν είναι πολύ ανησυχητικό.

Στο τμήμα μεταξύ Ερζιντζάν και Καρλίοβα, στο ανατολικό άκρο, περιμένουμε έναν καταστροφικό σεισμό μεγέθους που θα φτάσει ακόμη και 7,5. Προς την κατεύθυνση από το Ερζιντζάν προς την Καρλίοβα, δηλαδή ακριβώς ανατολικά αυτής της περιοχής, υπάρχει αυτό που αποκαλούμε εμείς τμήμα “Yedi Su”. Είναι το ανατολικό τμήμα του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας, όπου περιμένουμε μεγάλο σεισμό, και μάλιστα εδώ και πολλά χρόνια. Όπως είπα, πρόκειται για σεισμικό κενό, ο χρόνος επανάληψης έχει λήξει, έχει δώσει στο παρελθόν σεισμό 7,4 και πρόκειται για τμήμα με την ίδια δυνατότητα να παράξει ξανά τον ίδιο σεισμό. Δυστυχώς θα είναι ένας καταστροφικός σεισμός. Δυστυχώς αυτό δεν αφορά ένα πολύ μακρινό μέλλον.

Αυτός ο σεισμός δεν μπορεί να έχει πυροδοτήσει τον αναμενόμενο μεγάλο σεισμό. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει ένα ρήγμα από το οποίο περιμένουμε σεισμό, ανεξάρτητα από πυροδότηση. Η πυροδότηση δεν είναι τόσο σημαντική. Στον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου είδαμε τι σημαίνει πυροδότηση. Εδώ υπάρχει σύνδεση, αλλά ο σεισμός είναι μικρός. Υπάρχει ένα ρήγμα που έχει συσσωρεύσει την ενέργειά του και περιμένει να σπάσει. Δυστυχώς, στην επόμενη περίοδο η χώρα μας θα ζήσει αυτόν τον σεισμό.»

Από την πλευρά του, ο σεισμολόγος Σουκρού Ερσόι στάθηκε τόσο στη διαφορετική «εικόνα» που δίνουν οι μετρήσεις όσο και στο πώς «διαβάζεται» ένας σεισμός 5 Ρίχτερ σε επίπεδο επιπτώσεων. Όπως είπε: «Υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις για το επίκεντρο ανάμεσα σε AFAD, Καντίλι και κέντρα του εξωτερικού… Όμως ένας σεισμός μεγέθους 5 υπό κανονικές συνθήκες δεν είναι καταστροφικός, αλλά επειδή είναι μέτριου μεγέθους γίνεται πολύ έντονα αισθητός». Ο ίδιος έβαλε στο κάδρο και τον παράγοντα έδαφος, τονίζοντας: «Λένε ότι σκοτώνει το κτίριο, όμως σκοτώνει και το έδαφος. Εκεί που βρίσκεται η πεδιάδα του Ερζιντζάν υπάρχει ένα παχύ στρώμα αλλουβιακών αποθέσεων και αυτό το έδαφος μπορεί να αυξάνει τη σφοδρότητα των σεισμικών κυμάτων περισσότερο από το συνηθισμένο».

Μέχρι στιγμής, η εικόνα από τις αρχές δείχνει ένα γεγονός που προκάλεσε ισχυρή αίσθηση και κινητοποίηση, χωρίς επιβεβαιωμένες σοβαρές ζημιές ή θύματα, με τους ελέγχους να συνεχίζονται.

Σε επίπεδο επιστημονικής ανάγνωσης, το κοινό σημείο των παρεμβάσεων είναι ότι το Ερζιντζάν βρίσκεται πάνω σε ένα σύνθετο και ιδιαίτερα ενεργό τεκτονικό περιβάλλον, όπου ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η ποιότητα κατασκευής και η επιλογή εδάφους παίζουν καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτύπωμα κάθε σεισμικού γεγονότος.