Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην ανατολική Τουρκία.

Σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών AFAD, ο σεισμός καταγράφηκε σε εστιακό βάθος 4,52 χιλιομέτρων.

Η δόνηση έγινε αισθητή στο Ελαζίγ, την Τραπεζούντα, την Αντιγιαμάν, τη Μαλάτεια και τις γύρω επαρχίες.

Το Newsbeast παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσει για όλα τα νεότερα.

Σεισμός στην Ελλάδα και στον κόσμο: Ενημερωθείτε άμεσα για όλα όσα συμβαίνουν.