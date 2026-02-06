Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην ανατολική Τουρκία.

Σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών AFAD, ο σεισμός καταγράφηκε σε εστιακό βάθος 4,52 χιλιομέτρων.

Η δόνηση έγινε αισθητή στο Ελαζίγ, την Τραπεζούντα, την Αντιγιαμάν, τη Μαλάτεια και τις γύρω επαρχίες.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana geldi.



Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu: Bize ulaşan olumsuz bir bilgi yok. pic.twitter.com/4HK73BUmvr — Sabah (@sabah) February 6, 2026

Το Newsbeast παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσει για όλα τα νεότερα.

Σεισμός στην Ελλάδα και στον κόσμο: Ενημερωθείτε άμεσα για όλα όσα συμβαίνουν.