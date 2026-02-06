Ο Καναδάς και η Γαλλία κινούνται θεαματικά στη Γροιλανδία, ανοίγοντας προξενεία στη Νουούκ σε μια σαφή κίνηση στήριξης προς τη Δανία, εν μέσω έντονων αμερικανικών πιέσεων για τον έλεγχο του νησιού. Η διπλωματική αυτή «απόβαση» αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της Αρκτικής, αλλά και τη βούληση των συμμάχων της Κοπεγχάγης να ορθώσουν ανάχωμα στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για μια ιδιότυπη «απόκτηση» της Γροιλανδίας.

Ο Καναδάς εγκαινιάζει το προξενείο του στη Νουούκ με την παρουσία της υπουργού Εξωτερικών Ανίτα Ανάντ και της γενικής κυβερνήτη της χώρας, Μέρι Σάιμον, η οποία είναι η πρώτη αυτόχθονη Ινουίτ στο αξίωμα. Η Οτάβα τονίζει ότι ο νέος θεσμός δεν είναι μόνο μήνυμα αλληλεγγύης προς τη Δανία, αλλά και εργαλείο για στενότερη συνεργασία στην κλιματική κρίση και στα δικαιώματα των Ινουίτ, με έμφαση στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι βόρειες κοινότητες. Η υπόσχεση για άνοιγμα καναδικού προξενείου στη Γροιλανδία είχε δοθεί ήδη από το 2024, πριν από το τελευταίο κύμα δηλώσεων του Τραμπ περί «εξαγοράς» ή ελέγχου του νησιού, αλλά οι κακές καιρικές συνθήκες είχαν καθυστερήσει την επίσημη τελετή.

Η Γροιλανδία στο επίκεντρο του ΝΑΤΟ

Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της ΕΕ που αποκτά γενικό προξενείο στη Γροιλανδία, τοποθετώντας ως γενικό πρόξενο τον Ζαν-Νουέλ Πουαριέ. Το Παρίσι δηλώνει ότι ο Πουαριέ έχει εντολή να εμβαθύνει τις υφιστάμενες πολιτιστικές, επιστημονικές και οικονομικές συνεργασίες με τη Γροιλανδία, αλλά και να ενισχύσει τους πολιτικούς δεσμούς με τις τοπικές αρχές, σε μια περίοδο όπου η Αρκτική μετατρέπεται σε νέο γεωπολιτικό μέτωπο. Η απόφαση είχε ληφθεί ήδη από την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στο νησί τον Ιούνιο, υπογραμμίζοντας ότι η Γροιλανδία δεν είναι πλέον περιφερειακή υποσημείωση, αλλά κεντρικό ζήτημα για τη γαλλική και ευρωπαϊκή στρατηγική στην περιοχή.

Κατά την επίσκεψή της στη Δανία, η Ανάντ συναντήθηκε με τον Δανό ομόλογό της, Λαρς Λέκε Ράσμουσεν, επιβεβαιώνοντας δημόσια ότι Καναδάς και «Βασίλειο της Δανίας» ως αρκτικές χώρες συνεργάζονται για την ενίσχυση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της συνεργασίας σε όλη την περιοχή. Έτσι, η διπλωματική αναβάθμιση στη Γροιλανδία παρουσιάζεται ως οργανικό τμήμα μιας ευρύτερης νατοϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας στον Βορρά.

Πίεση Τραμπ, «συμφωνία-μυστήριο» και αρκτική ασφάλεια

Το νέο σκηνικό διαμορφώνεται στον απόηχο της επιθετικής ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος από τον Ιανουάριο προανήγγειλε νέους δασμούς κατά της Δανίας και επτά ακόμη ευρωπαϊκών χωρών που αντιστάθηκαν στις εκκλήσεις του για αμερικανική ανάληψη ελέγχου της Γροιλανδίας. Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι «πάγωσε» τις απειλές μετά την επίτευξη ενός ασαφούς «πλαισίου συμφωνίας» για πρόσβαση των ΗΠΑ στο πλούσιο σε ορυκτά νησί, με τη μεσολάβηση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν θολές, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Παράλληλα, ξεκίνησαν τεχνικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας για τη διαμόρφωση μιας συμφωνίας αρκτικής ασφάλειας, μετά τη δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας που αποφάσισαν οι υπουργοί Εξωτερικών Δανίας και Γροιλανδίας σε συνάντηση με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Για την Κοπεγχάγη και τη Νουούκ, η ενίσχυση της καναδικής και γαλλικής παρουσίας στη Γροιλανδία λειτουργεί ως αντιστάθμισμα στις αμερικανικές πιέσεις και ως μήνυμα ότι η τύχη του νησιού δεν θα καθοριστεί μονομερώς από την Ουάσινγκτον.