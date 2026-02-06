Σε ένα ατελείωτο πάρτι με πρωταγωνιστή τον Ολυμπιακό και… κομπάρσο την Βίρτους εξελίχθηκε το παιχνίδι στο ΣΕΦ, με την ομάδα του Πειραιά να επικρατεί με το επιβλητικό +32.

Με θριαμβευτικό τρόπο επέστρεψε ο Ολυμπιακός στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 17-9 και διατηρώντας τη θέση του στην τετράδα. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν με 109-77 τη Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ, για την 27η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Ιταλούς στη 15η ήττα τους, με την οποία συνεχίζουν να βλέπουν με τα… κυάλια τη δεκάδα, που οδηγεί στα play in.

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 61-34, 89-50, 109-77